Quizá no pensaron que atacando un inmueble de una poderosa multinacional iban a poner en peligro la subsistencia de multitud de grupos independientes. La nave de Sony en Enfield, al norte de Londres, ha tenido la mala suerte de hallarse en el epicentro de las revueltas sociales que llevan asolando el Reino Unido desde hace varios días.

La instalación acogía el stock de las más de 150 sellos que distribuía la compañía PIAS en Gran Bretaña e Irlanda. La distribuidora tiene, además, oficinas en Francia, Alemania, Holanda, Australia, España, Bélgica y EEUU.

En su web se informa de que están en vías de hallar una solución y que confían en estar operativos la semana que viene. Aunque desde PIAS todavía no se hace una valoración concreta de los daños, la AIM (asociación que agrupa a las compañías independientes en Reino Unido) afirma en un comunicado que la destrucción de existencias ha sido total.

En peligro

Es probable que los stocks almacenados en otros países puedan cubrir los pedidos en las islas británicas pero, ahora mismo, la viabilidad de compañías como Beggars Group que incluye los sellos Domino (Arctic Monkeys, Franz Ferdinand), Rough Trade (Verónica Falls, Big Deal), XL (que cuenta en sus filas con la cantante británica Adele, Radiohead o The Horrors), 4AD (Bon Iver, Camera Obscura) o Matador (Belle and Sebastian, The New Pornographers, Interpol, Thurston Moore) puede estar en entredicho.

Muchos de estos artistas están solicitando a través de Twitter, con el hashtag #labellove, que se adquieran su referencias en formato digital. También se ha abierto una cuenta en Pay Pal para donativos a PIAS.