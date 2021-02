La audiencia preliminar de la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', ha comenzado este martes a las 10.05 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) con la declaración de los peritos.

El sastre José Tomás ha insistido, momentos antes de entrar a declarar en calidad de testigo, en que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, "no pagó ni una peseta" por los trajes que compró y ha pronosticado que se "sentará en el banquillo".

Tomás se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al juzgado, donde el magistrado instructor tiene que escuchar a las partes sobre la procedencia de la apertura de juicio oral contra Camps y otros dirigentes del PPCV acusados de un delito de cohecho impropio por haber presuntamente recibido trajes como regalo de empresas de la trama.

"Vengo a decir la verdad"

El sastre ha afirmado que viene al TSJCV "a decir la verdad" y "a ayudar a la Justicia". "Vengo a que se sepa toda la verdad de todo y para que cada uno pague el precio que tenga que pagar", ha puntualizado.

Al ser preguntado por si Camps pagó sus trajes, ha respondido: "no hay duda de que no los pagó", y ha apostillado que el juez instructor de esta causa "tampoco tiene dudas de que fue así". Por ello, ha afirmado que el jefe del Consell valenciano "se sentará en el banquillo", y ha dicho que "a lo mejor no se sienta solo en este banquillo, sino en otro".

El sastre también ha indicado que Camps "ha hecho todo muy bien para no coincidir con las elecciones", en referencia a los recursos que ha interpuesto su letrado. Así se ha preguntado: "¿ha conseguido o no su objetivo de retrasar el proceso?".

Tomás ha atribuido su citación este martes en el TSJCV a una denuncia que él presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, de la que no ha concretado contra quién se dirige ni sus argumentos. "A mí me han intentado echar encima lo que no debían y voy a seguir luchando hasta que me muera", ha dicho.