José Miguel Fernández-Sastrón, líder de la plataforma De Otro Modo (DOM) y principal oponente de Teddy Bautista en las elecciones de la SGAE celebradas el pasado día 30 de junio, ha pedido la nulidad de dichos comicios y ha adelantado que se personarán mañana en los juzgados, como acusación particular, por todo lo ocurrido en la entidad durante los últimos días.

"No sé como la SGAE no se ha personado, puesto que es la principal perjudicada. Y como la nueva junta no lo hace, lo haremos nosotros", ha segurado Sastrón.

Según ha explicado en una rueda de prensa en un hotel madrileño, en su opinión "en el proceso electoral ha habido manipulación y trampa a los socios". Además, ha subrayado que la nueva Junta Directiva tendría que haber presentado la dimisión en lugar de mantenerse al frente de la SGAE. Fernández-Sastrón ha comparecido acompañado por el dramaturgo Eduardo Galán y el cineasta Miguel Hermoso.

"Hay un vacío enorme de poder en la SGAE y se nos está tratando a los socios como presuntos delincuentes, cuando los autores somos los perjudicados. Nos personaremos para conocer las investigaciones y para denunciar que una Junta Directiva que consideramos ilegítima tome las decisiones", ha argumentado Sastrón.

"El auto nos invita a personarnos como damnificados" Fernández-Sastrón ha considerado que los datos que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz aporta en su auto judicial, "les invitan o incluso les exigen" que se personen como damnificados en la causa. El auto judicial asegura que de las conversaciones telefónicas intervenidas al director general de la filial digital de SGAE (SDAE), José Neri, se desprende que "se ha dificultado en lo posible el acceso al censo de avales a la candidatura DOM, que se ha mostrado abiertamente crítica con la gestión del equipo directivo actual". "Es necesario hacer un cambio de los estatutos porque no puede ser que una candidatura como la de DOM no tuviera representación pese a sacar un 43 % de los votos", añade Sastrón, que también ha cuestionado la limpieza, tanto de las elecciones como de la campaña electoral. Sastrón también ha críticado la inactividad de los representantes legales de la SGAE: "Tras el escándalo no he oído al equipo jurídico de la SGAE y nadie ha dado explicaciones a los socios"

"Si hay un perjudicado en este asunto, somos los socios" "Hay un enorme vacio de poder en la SGAE y una percepción popular de que la SGAE está imputada en un delito y los socios somos delincuentes. Pero lo cierto es que somos las víctimas, como ha señalado el juez. Si hay un perjudicado en todo este asunto somos los socios de la SGAE", ha resaltado Sastrón. "Ahora mismo no sé muy bien quién es la SGAE, afirma el candidato del DOM, pensábamos que la cúpula provisional dimitiría ayer por la tarde". Sastrón también ha asegurado que la solución más urgente es "convocar una asamble General Extraordinaria para poder escuchar la opinión de los socios".