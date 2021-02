Contra todo pronóstico, el Movimiento 15M no ha estado presente en los exteriores del Congreso de los Diputados, donde este martes se ha celebrado el debate sobre el estado de la nación, pero sí en el discurso de Zapatero, quien ha querido recordarlo en su intervención.

Fuera, todo ha seguido igual, como cualquier mañana de un martes. En Sol, punto clave para el movimiento, sigue el punto de información en el que nacen debates espontáneos pero en los que la cita de los políticos de este 28 de junio no es el tema central: "Ellos tienen su propio debate del estado de la nación. El nuestro será el próximo miércoles y jueves y hoy hemos optado por no estar allí por cuestiones organizativas", explica a RTVE.es José, uno de los volutarios del movimiento.

Estas iniciativas han sido bien recibidas por el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias , quien ha dado a RTVE.es su opinión tras la primera parte del debate: "Me parece bien, hay que ser respetuoso con todas las opiniones y me parece bien que estén hablando de la situación del país, es muy entendible".

"Serán a las 19.00 horas, a una hora en la que las personas que trabajan puedan acudir y todos podremos exponer los temas que hemos tratado en las asambleas de nuestros barrios. A mí, personalmente, lo que ellos digan dentro del Congreso no me interesa absolutamente nada, no es más que una puesta en escena ", explica José.

La preocupación central

En esta misma línea se ha manifestado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín: "Es un debate saludable, un ejercicio democrático y muy bueno si salen propuestas que nos puedan servir a todos y aportar algo positivo", ha declarado a RTVE.es

Fuera del Congreso, el debate no ha estado tan presente como el movimiento. De 30 personas preguntadas, solo 19 sabrían definir en qué consiste el debate del estado de la nación.

Entre esas 19 personas, las impresiones son enfrentadas aunque, en general, existe un sentimiento común de desesperanza y desilusión con la clase política en España.

"No representan lo que pensamos, no debaten nuestros problemas y no han querido escuchar lo que les hemos dicho desde la calle. Es una pena porque creo que el movimiento 15M se va a quedar ahí, en nada, ya se está apagando", asegura Susana Martínez, una estudiante madrileña de 20 años.

Frente a ella, Paloma García-Consuegra tiene otra opinión: "Esta vez el debate va a ser más realista que en otras ocasiones en las que nos han intentado vender que todo está bien. La crisis está ahí y van a tener que ser realistas. Supongo que hablarán sobre todo de economía pero a mí me gustaría que trataran temas como de los que se habla en el movimiento 15M. Por otro lado, a mí me gustaría que esto no se convirtiera en un 'quítate tú para ponerme yo' sino en un 'vamos a trabajar juntos para arreglar esto'".

Son distintas versiones que han puesto de manifiesto este martes, primer día de debate, que las diferentes impresiones sobre la situación actual española no están solo en el interior del Congreso.