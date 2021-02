La duquesa Catalina, esposa del príncipe Guillermo, y el exprimer ministro británico Tony Blair figuran en la nueva lista dada a conocer en las últimas horas de personajes públicos británicos que pueden haber sido objeto de escuchas telefónicas ilegales por parte del tabloide News of the World.

Scotland Yard ha confirmado este jueves que está estudiando ampliar su investigación sobre los supuestos pinchazos telefónicos realizados por empleados del dominical propiedad de News International, el conglomerado mediático que dirige Rupert Murdoch.

En declaraciones este jueves a la BBC, Tony Blair ha asegurado no haber sido contactado por la policía en relación con este asunto: "es un asunto del que no sé nada . No sé más de lo que saben ustedes".

El diario The Guardian informa este jueves de que los miembros de la familia real son la duquesa de Cambridge, espiada en las fechas previas a su boda con el primogénito del heredero de la corona, el príncipe Eduardo, la condesa de Wessex y los duques de Kent.

El portavoz ha asegurado que las autoridades policiales "no nos han solicitado información alguna en relación con Jonathan Rees".

Culpables

La investigación se reabrió días después de que Andy Coulson, jefe de prensa del primer ministro, David Cameron, y director de News of the World cuando se realizaron las escuchas, dimitiera del cargo afirmando que no podía hacer adecuadamente su trabajo.

Una primera investigación eximió de responsabilidad a Coulson, pero llevó a la cárcel al responsable de la información de la casa real Clive Goodman y a Rees, considerados culpables de haber pinchado los teléfonos de varios asesores reales.

Desde que estalló el escándalo de las escuchas hace cinco años, News of the World ha insistido que se trata de algo aislado, pero ex empleados del rotativo han manifestado que pinchar teléfonos para conseguir noticias era una práctica generalizada.

El dominical tiene una ventas medias de 2,8 millones de ejemplares semanales y, según diversos medios, ha reservado ya 20 millones de libras (22,8 millones de euros) para compensar a las personas víctimas de los pinchazos telefónicos.