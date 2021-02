Las últimas dos semanas de rodaje son una carrera contra el tiempo. La expresión “cagando lorzas” se queda corta, tenemos que ir a toda hostia para poder cumplir el plan de rodaje. La climatología nos da una puñalada trapera. Hay que joderse, rodamos en Febrero en Galicia sin problemas, y es la primavera de Madrid la que nos da por el saco.

Tenemos que combinar rodajes de día en plató con rodajes de noche en un cementerio a una hora de Madrid. El cuerpo y la mente se rebelan contra estos horarios subnormales, no duermes ni de día ni de noche.

Y claro, llegas al rodaje medio zombi, y si a eso le sumas el cansancio acumulado que llevamos, saltan chispas. Me peleo con medio mundo, aunque en el fondo me estoy peleando conmigo mismo.

¡La gente va a flipar!

Estoy en un estado mental bipolar: por un lado no quiero acabar, está siendo la experiencia profesional más cojonuda que he vivido nunca. Por otro lado, no veo el momento de recuperar mi vida, tener un horario normal, despertarme sin la presión de tener que rodar 25 planos . ¡¡Dios, que difícil es todo!!

Penúltimo día de rodaje: de noche, en Galapagar, el cementerio. Tenemos diez horas para rodar la escena final de la película, con peleas, amputaciones de miembros, muertes y morphings.

Todo el equipo sabe que no hay más, hay que acabar como sea. Y se ponen a ello y, ¡joder, pillamos un ritmo cojonudo, y me llevan en volandas toda la jornada! ¡Que gusto da, que buenos son! Rodamos un material cojonudo, la gente va a flipar con esta escena. Y acabamos cinco minutos antes. ¡Chúpate esa, reloj de mierda!!