El presidente de EEUU, Barack Obama, ha condenado el uso de la violencia por parte del Gobierno sirio contra los manifestantes y acusó al presidente Bachar al Asad de buscar la ayuda de Irán para reprimir las protestas en su país.

"EEUU condena en los términos más enérgicos posibles el uso de la fuerza por parte del Gobierno sirio contra los manifestantes. El uso indignante de la violencia para reprimir las protestas tiene que cesar inmediatamente", afirmó en un comunicado.

En este sentido, insta al líder sirio a "cambiar de curso ahora" y "hacer caso a los llamamientos de su propio pueblo".



Recuerda que en los últimos dos meses, desde que comenzaron las protestas en Siria, Washington ha animado en repetidas ocasiones a Al Asad y al Gobierno sirio a poner en marcha reformas serias, pero ellos "rechazan respetar los derechos de los sirios o responder a sus aspiraciones", ha lamentado.



"El presidente Asad y las autoridades sirias han rechazado repetidamente sus llamamientos y han elegido el camino de la represión", indica el presidente de Estados Unidos.

El Parlamento Europeo: "Cualquier forma de violencia debe terminar"

Jerzey Buzek, presidente del Parlamento Europeo, ha lamentado la muerte de manifestantes en las protestas. "La violenta represión de manifestaciones pacíficas este viernes en todo Siria es inaceptable".

“El derramamiento de sangre debe terminar ahora“

El derramamiento de sangre debe terminar ahora: esta es la primera y más importante responsabilidad del Gobierno", ha señalado Buzek en un comunicado.



El presidente de la Eurocámara lamenta las muertes del viernes y las de más de 200 manifestantes pacíficos que han sido asesinados en Siria en las últimas semanas.



"El pueblo ha expresado sus peticiones con total claridad. Cualquier forma de violencia contra manifestantes pacíficos debe terminar: no más asesinatos, no más tortura, no más arrestos arbitrarios", agrega.



Según Buzek, el régimen sirio debe reconocer las "aspiraciones legítimas" de su pueblo. "Ya no bastan meras declaraciones. Se necesita una investigación independiente de las muertes de los manifestantes", dice.