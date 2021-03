La pintora gitana Lita Cabellut posee la fuerza y la determinación de los supervivientes. “Soy ante todo una mujer alegre y adoro la vida porque sé apreciar su valor”, asegura convencida.

La artista ha estado en el infierno y ha vuelto para contarlo, transitando por una infancia dickensiana de las que imprimen en el alma marcas de las que no se borran.

Nacida en Barcelona en un barrio gitano de origen humilde, pasó 13 años de vida en la calle y en un orfanato, hasta que fue adoptada por una familia que le llevó al Museo del Prado madrileño. El Prado, como ocurre con tantos otros pintores, tuvo un efecto catártico: fascinó a la joven Lita y despertó su vocación a los pinceles.

Gitana y artista

“Nunca me he sentido discriminada. Ser gitana me ha dado fuerza y creo que he heredado el duende”, asegura convencida la barcelonesa, que ha recogido este viernes el "Premio de Cultura Gitana 8 de abril", en la categoría de pintura, que entrega el Instituto de Cultura Gitana.

“He heredado el duende de mi raza“

Un optimismo que se transforma en preocupación cuando analiza la situación del pueblo gitano en el mundo. “Es preocupante la falta de reacción de la sociedad ante la discriminación que sufren los gitanos. Si atacamos a este pueblo atacamos a toda la humanidad. Ya ha ocurrido otras veces en la historia, y parece que no aprendemos”, susurra con voz triste, por vez primera en la entrevista.

La esperanza, sin embargo, retorna por momentos a su discurso cuando de nuevo, vuelve la sombra del pasado: “La tristeza y la injusticia forman parte de la vida. Cuando las aceptas te das cuenta de que son momentos. La Lita de hoy, feliz y rodeada de amigos, no es igual que la de ayer, y por eso yo no puedo cargar para siempre con el peso de mi infancia”, concluye la Lita del presente con su personal filosofía vitalista.