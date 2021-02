Elizabeth Taylor: y se cerraron sus ojos violeta

No hay duda alguna que Liz Taylor ha representado la tentación, el camino del mal y el de la perdición para cualquier hombre.

De ella, su enamorado inmortal, Richard Burton dijo preferir la muerte que su ausencia.

Ha muerto, se nos ha ido Cleopatra (1963), jamás podremos dibujar a ninguna reina de Egipto que no sea esta mujer de ojos color violeta y de mirada criminal para cualquier mortal, estoy escribiendo y estoy viéndola en ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966), esa desgarrada y destructiva pareja que en un orgía de alcohol y sexo protagonizan una de las grandes historias del cine, con un lenguaje directo, apasionado, homicida y que le reservó la primera de las doradas estatuillas, en esa secuencia no cabe mayor frenesí en una pareja y, sobre todo, no cabe mayor posición de objeto de deseo que Elizabeth Taylor.

“Creo que disfrutar del placer con un hombre es lo más grande que nos ha depositado la naturaleza”, dijo en sus memorias esta mujer que supo estar al lado de dos hombres, justo cuando se retiraron los imbéciles de lo políticamente correcto: Rock Hudson y Michael Jackson.

Ha fallecido en la habitación de un hospital de Los Ángeles, contaba con 80 años y su cuerpo mostraba las secuelas de la frenética vida con la que pudo imponerse a la leyenda.

La vida mata, pero la vida de una mujer de oro y diamantes como ha sido la vivida por esta mujer le deparó un indescriptible sufrimiento de enfermedades, dolencias y quiebros; en el fondo, es como un atleta de alta competición, las secuelas de emerger desde un imperio como el representado por Hollywood deja sus secuelas.