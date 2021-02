'Los tiburones de Rangiroa', vuelve la aventura

Playas paradisíacas, barcos hundidos, aventureros intrépidos, heroínas, villanos sin escrúpulos, los elementos clásicos del cine y el cómic de aventuras se mezclan en Los tiburones de Rangiroa (Dib>buks) la primera obra que se publica en España de Pedro Pérez Valiente, una joven promesa procedente del mundo de la animación que ya lleva tres álbumes publicados en Francia.

"La idea de realizar Los tiburones de Rangiroa surgió viendo un documental, en La 2, sobre el atolón de Rangiroa, el más grande del mundo. Me pareció fascinante la cantidad de tiburones que moraban en sus aguas y pensé que me gustaría ambientar un cómic allí".

"Luego decidí combinarlo con un tema muy actual, el de la especulación inmobiliaria, con otro tipo de tiburones, los de los negocios. Empecé haciendo esbozos y la historia fue surgiendo poco a poco y surgió un cómic de aventuras"

Una exhaustiva labor de documentación El escenario de esta historia es un personaje más, porque los paisajes de la isla son realmente espectaculares. Pedro confiesa que "me hubiera gustado ir a documentarme in situ, pero no fue posible, así que cogí fotos de internet, de la polinesia, de la parte de Bora Bora, Rangiroa y algunas fotos de mis viajes a zonas de climas similares que podrían servirme. Y el resto ha sido imaginación y trabajo" "Este cómic cuenta la historia de un cazador de tiburones, nos comenta Pedro, en una isla en la que nunca pasa nada. Pero, de repente, se producen numerosos ataques de tiburones que empiezan a ahuyentar a los turistas. En realidad todo es un plan orquestado por un promotor inmobiliario que pretende convertir esta isla paradisíaca en un resort para multimillonarios". "Nuestro cazador se entera de esos malvados planes y sólo cuenta con la ayuda de dos amigas para evitar que los villanos se salgan con la suya. Y no, no tiene nada que ver con los escándalos inmobiliarios en España, comenta entre risas".

Un excelente dibujante procedente del mundo de la animación Este es el primer álbum de Pedro publicado en España, aunque ya tiene tres en Francia, con guiones ajenos y editados por una editorial independiente. Y, como tantos otros profesionales proviene del mundo de la animación, lo que explica el dinamismo que desprenden sus páginas y la facilidad con que se mueven sus personajes. "He trabajado en estudios de animación, nos comenta, en películas como Gisaku, Los Reyes Magos o Planet 51 y actualmente colaboro en un largometraje de Tadeo Jones (un personaje que protagonizó un par de cortos de animación, uno de ellos premiado con el Goya). Y también dibujo un cómic para el mercado francés sobre Remi Gaillard un personaje muy curioso que se ha hecho famoso por sus videos en internet". "De hecho, nos confiesa, me siento más cómodo con un guión ajeno. Es muy importante saber contar bien una historia. Por muy bien que dibujes o la colorees, si no está bien contada no funciona. Por eso prefiero trabajar con guionistas experimentados, aunque en Los tiburones... haya hecho yo solo el guión, el dibujo y el color".