Con 19 años dibujaba felicitaciones en Cleveland. Alentado por Harvey Kurtzman, Crumb se trasladó a Nueva York y comenzó a trabajar para Help! Por desgracia, la revista cerró. Crumb pasó una temporada dibujando trading cards y finalmente volvió a Cleveland. En 1967, se trasladó a California, donde colaboró en la revista Yarrowstalks. Su trabajo se hizo tan popular que le pidieron que creara su propio comic-book, y así nació 'Zap Comix'. Pronto comenzaron a aparecer álbumes como 'Head Comix' o 'Fritz the Cat', que le convertirían en toda una institución en el panorama underground. Consagrado como uno de los grandes artistas del siglo XX, Crumb vive en Francia con su familia.

La cara más dulce de Robert Crumb (Ediciones La Cúpula) es un libro sorprendente para cualquiera que conozca la trayectoria anterior del padre del cómic underground norteamericano y su máximo exponente, Robert Crumb.

"Resulta que yo también tengo una cara dulce, asegura el autor en el prólogo del libro. Dejad que os cuente una cosa. Cuando véis esos tebeos de R. Crumb, llenos de asquerosidades inmundas, toda esa sexualidad perversa, pues bueno, ese es mi personaje de tebeo... en realidad, cuando se me conoce soy tierno como un corderito".

En este nuevo trabajo, el creador de El Gato Fritz, Mr. Natural y tantos personajes que ya forman parte de la historia del cómic, incluyendo su versión del Libro del Génesis (La Cúpula) con la que ganó el premio a la mejor obra extranjera publicada en España en el último salón del cómic de Barcelona, nos muestra su lado más amable.

"La verdad, asegura Crumb, es que esta "cara dulce", ha sido ideada por mi mujer Aline como ardid comercial para que las mujeres se compren un libro de Robert Crumb. Y a mí me parece bien porque estoy desesperado porque las mujeres me quieran."

"Incluso entonces tenía mis momentos tiernos"

"Corren por ahí muchas historias sobre mí, confiesa Crumb, pero todo eso ocurrió hace décadas, cuando tomaba drogas y no estaba muy centrado... Era un ignorante, pero incluso entonces tenía mis momentos tiernos".

"Algunos han dicho de mí que soy lo peor, el artísta más pesimista que América ha conocido jamás. He sido tosco, vulgar, racista, misógino, he escupido en los valores famililares y he hurgado en las profundidades de la depravación humana".

Los admiradores de Crumb sabemos que muy pronto recuperará esa faceta de rebelde, que le hace atreverse con todo y que lo ha convertido en uno de los pocos autores verdaderamente inconformistas del cómic norteamericano... pero mientras podemos disfrutar de estos fabulosos dibujos que nos demuestran que, incluso cuando es amable, Crumb es uno de los genios del cómic mundial.