Aitor Eraña: "Rip' es una parodia del género de terror"

"Rip (Diábolo Ediciones) narra las aventuras de varios personajes que son parodias del género de terror, por eso hay un zombie atrapado en una tumba, un vampiro que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y vive de alquiler en el cementerio. Está la Muerte que se intenta adaptar a los tiempos que corren y quiere superar los miedos de la gente para adaptarse y ser uno más... también están los fantasmas, que salen a medianoche, uno de ellos es una fantasmita que sólo quiere volver a la vida..." Con este reparto de personajes, el joven Aitor Eraña construye una divertidísima comedia de situación que ha tenido tanto éxito que ya están preparando el segundo tomo.

"Es una parodia del movimiento Emo (una tribu urbana rebelde y callejera surgida de un género musical del mismo nombre nacido a finales de los años 80) pero al contrario, que es quererse morir para poder vivir. Pues Rip es una parodia de la muerte".

"Mi mayor influencia son los dibujos animados que he devorado desde pequeñito y otros autores de tiras cómicas como Frank Cho (Liberty Meadows-Dolmen Editoria),Tatsuya Ishida (Sinfest), que es otro dibujante de webcómics. Un estilo simple, manejable y agradable a la vista"

"Ahora trabajo en el volumen dos de Rip, ha ido bien, se ve que ha gustado y estoy preparando nuevas tiras. Paralelamente publico en 'El Jueves' una tira cómica titulada Dictaburra".

"Mi dibujo es totalmente digital"

"Soy un autor totalmente digital empecé dibujando con lápiz y papel para entintarlo luego con un boligrafo, pero he comprobado que lo que mejor se me da es usar una tableta gráfica y hacer desde el boceto hasta el rotulado y el coloreado, todo digitalmente, usando Photoshop"

En cuanto a sus influencias, tiene otras que añadir: "Admiro mucho a Mike Mignola, el autor de Hellboy (Norma) porque con muy poco consigue mucho, tiene un estilo muy simple pero muy expresivo, manejando estupendamente los volúmenes de negro. Es algo muy útil a la hora de dibujar".

"También admiro mucho a Lewis Trondheim y su serie La mazmorra (Norma) porque me parece una historia fantástica muy bien llevada, con muchas tramas a cual más interesante. Además su estilo también es muy simple. me gustan los autores que con pco cuenta mucho".

"Y por supuesto los autores de Blacksad (Norma). No aspiro a ser como Díaz Canales y Juanjo Guarnido pero me encanta lo que han conseguido. Me encantaría conocerles y tener una firma suya".