Con todo el Palau Sant Jordi en pleno coreando las palabras de “Mas President” a una sola voz, los simpatizantes de Convergencia i Unió que llenaron el pabellón y recibieron a sus líderes con una gran ovación. Se respiraban aires de triunfo.

Los carteles desplegados por las graderías denotan cómo los conservadores hacen piña alrededor de su líder: “Todos con Artur”, “Más Mas, Más Cataluña”, “Mas = futuro”, “¡Eres un presidente digno!”

Niños juguetones, adolescentes entusiastas, unos músicos con aires norteafricanos, unos señores con turbante hindú, jóvenes con camisetas ilustradas con la imagen del partido, señoras vestidas con camisetas naranjas con la frase “Mas President” a su espalda, y también señoras con abrigos de piel, etc. Un público variado asistió anoche a este acto multitudinario para apoyar al que muchos consideran ya el próximo presidente de la Generalitat.

El músico catalán Pep Sala había estado animando la fiesta desde los primeros momentos. Y ha reservado su mejor éxito para el final de su actuación, con los líderes políticos ya en el centro del Palau. Desde los primeros compases de su canción Boig per tu ha conseguido emocionar al público entero y que todos los asistentes le acompañen con el estribillo. Esta canción le ha dado al acto un toque sentimental desde los primeros momentos.

Sin más preámbulos, la candidata y número dos de la lista por Barcelona, Joana Ortega, subió al escenario para hacer las presentaciones. Antes de ceder la palabra a Xavier Trías, el candidato convergente para la alcaldía de Barcelona, Ortega comparó este acto con el convocado por el PSC el día anterior en el mismo sitio, para concluir que “los socialistas llenaron este Palau de protestas, y nosotros de propuestas”.

A continuación, tres alcaldes convergentes, uno por cada provincia, subieron al escenario para representar la implantación de CiU en las comarcas catalanas. Para ellos, “la cultura es la fuerza de Cataluña” reforzando sus palabras con las palabras del gran poeta Joan Margarit, (Premio Nacional de Literatura): “No es la libertad que nos hará cultos, sino la cultura que nos hará libres”.

El alcalde de Figueres, en alusión al trasvase de agua desde el río Ter a la región metropolitana barcelonesa, le dedicó esta frase a Mas: “Desde el Ter os enviaremos una riada de votos que os harán presidente”.

Pujol aseguró: "tenemos un país de calidad"

Acompañado por una sonora ovación, el ex presidente y líder histórico de CiU, Jordi Pujol, subió al escenario para, en sus palabras, dar dos buenas noticias:”La primera es que tenemos país, un país de calidad, capaz por su mensaje de tener fuerza en el mundo” Y añade: “La segunda buena noticia es que, desde el domingo, tendremos un buen gobierno, valiente y fuerte” Y para conseguirlo, reclamó el voto útil.

Durante su discurso, la gente tenía ganas de aplaudir, pero el líder convergente no se lo permitía. Pujol se extendió en exceso en su discurso, y como hablaba con voz baja y no se le escuchaba bien, el público se empezaba a impacientar. “¿No se escucha? –preguntó- pues tendré que empezar de nuevo” a lo que el público reaccionó con una carcajada. “Mi mujer me está dando indicaciones y me pierdo con el micrófono” explicó el ex presidente. “¿Ahora se escucha mejor?, pues ¡qué quede claro que necesitamos un buen liderazgo! ¡Hala, ya podéis aplaudir!”

Al subir al escenario, Durán i Lleida pidió disculpas a todos a los que se veía forzado a dar la espalda, pues habían situado el escenario en el centro del pabellón, dejando la mitad del aforo a la espalda de los protagonistas. El discurso del presidente de Unió Democrática estuvo sembrado de alusiones a sus adversarios –desde los socialistas y el tripartito hasta los populares- y cada alusión era acompañada por sonoros silbidos del público, que Durán trataba de aplacar para poder avanzar su discurso. También se vio interrumpido por aplausos y voces de “Mas, president” cada vez que citó al líder de CiU.

Acabó con el contenido más personal de su discurso: Durán recordó el enfrentamiento que tuvo hace años con Artur Mas, porque, según dijo, “yo también quería ser President de la Generalitat”. Reconoció que, al principio, no confiaba en Mas, porque no lo conocía bien, “pero durante estos años se ha formado en la adversidad y ha ido creciendo”, para terminar diciéndole a Mas: “El domingo tú estarás contento y feliz, pero yo también lo estaré, porque sé que Cataluña tendrá un buen presidente”.