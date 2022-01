Las asociaciones judiciales creen que la propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, de reformar el Código Civil para que un juez pueda acordar que los imputados por violencia de género pierdan la custodia de sus hijos, es innecesaria, propagandística y peligrosa.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, ha considerado que la propuesta de Pajín puede provocar una inseguridad jurídica "tremenda" y perjuicios "irreparables", mientras que la solución que aporta es puramente "simbólica".

Según Ramírez, el Código Penal ya prevé la posibilidad de que el juez pueda inhabilitar durante un tiempo para el ejercicio del derecho de custodia de los hijos al imputado por maltrato, por lo que no entiende la finalidad de la reforma, en la que ve intenciones propagandísticas.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, que cree que esa posible reforma no dice nada que no se esté haciendo ya en función de cada caso concreto y siempre en interés y beneficio del menor.

Para el portavoz de JpD sería incluso más grave si esa retirada de la custodia se convirtiera en imperativa y no se dejara margen a la discrecionalidad del juez, y además cree con esa medida se está creando una "falsa sensación" de mayor seguridad a las víctimas.

"No creo que añada nada" , ha dicho, tras lo que ha afirmado que si, por el contrario, se trata de medidas "imperativas", pueden ser "peligrosas" y difíciles de sostener constitucionalmente.

Ven la medida propagandística porque no aporta nada nuevo

Miguel Lorente: "Es un beneficio para la sociedad"

El delegado del Gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente, no entiende que esta medida no se interprete como "un beneficio para la sociedad" y no comprende que se pueda "interpretar en el sentido contrario".

Lorente asegura que no contaba con una respuesta tan negativa por parte de los jueces porque "esta violencia impacta en los menores" y es necesario protegerles para que no desarrollen un comportamiento violento o tolerante con la violencia por el contacto con su padre.

Defiende además que la medida "se limita a completar el código civil", que ya contempla la imposibilidad de obtener la custodia compartida.