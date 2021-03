La portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el Gobierno actual mantiene una política de abandono respecto del Sáhara.

En una entrevista en RNE, Sáenz de Santamaría ha contradecido a la ministra de Sanidad, Leire Pajín quien señalaba que en el conflicto del Sáhara, España juega un papel activo. La portavoz popular, considera sin embargo que esto no es así y ha destacado que "los gobiernos anteriores han mantenido una posición de neutralidad activa" mientras que el Ejecutivo de Zapatero ha dejado de lado este conflicto.

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha destacado que, en su opinión, este abandono no es nuevo. "Yo no estoy de acuerdo con la política de Zapatero en Marruecos. Hoy es el Sáhara pero hace dos meses vimos las vejaciones a las mujeres policía de Melilla", ha apuntado la portavoz.

Por este motivo, ha pedido al presidente del Gobierno mayor contundencia en la defensa de los intereses nacionales. " Le pido una posición clara y activa y que defienda los intereses nacionales respecto a Marruecos. Con el pasí vecino hay que tener buenas relaciones, pero éstas deben estar basadas en la defensa de los derechos nacionales", ha apostillado.

"Si Eguiguren declara es porque ha tenido trato con Otegi"

Por otro lado, la portavoz del PP se ha referido a la comparecencia del presidente del PSE, Jesús Eguiguren en la Audiencia Nacional para declarar como testigo de la defensa en el juicio contra Otegi por enaltecimiento del terrorismo.

En este sentido, Sáenz de Santamaria ha señalado que si Eguiguren acude a declarar es porque su testimonio beneficia a la defensa. "Cuando uno llama a declarar a alguien como testigo de la defensa es porque su declaración conviene a la defensa, A mi Otegi no me llamaría en ningún caso, porque no le beneficiaría" ha comentado.

Además, ha añadido que "Si Eguiguren es llamado por Otegui para que declare a su favor es porque le conviene y porque ha tenido relación o trato previo y su testimonio le va a beneficiar". Por este motivo también pide al presidente más contundencia contra ETA y su entono.

"Me gustaría que el PSOE y Zapatero fueran más claros en torno a Otegi y a Eguiguren. Desde luego lo que no pueden hacer es negar lo que la gente ha visto con sus propios ojos", ha señalado en relación al mitín de Anoeta, en 2004, por el que se juzga al ex portavoz de Batasuna.

Asimismo, Sáenz de Santamaría ha aprovechado para volver a pedir que Batasuna no comparezca a las elecciones autonómicas y para que el Gobierno siga firme en la lucha antiterrorista.

"El PSOE sabe que tiene nuestro apoyo si la política antiterrorista es sólo la ley, pero con todo el peso de la ley, y espero que el PSOE no se separe de esta linea", ha puntualizado.