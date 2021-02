Un grupo de ex presos políticos cubanos ha pedido este lunes en Bruselas a las instituciones europeas que no den ningún paso para flexibilizar su política hacia Cuba y han criticado los intentos del Gobierno español para modificar la "posición común" de la UE en relación con La Habana.

Los disidentes, parte del grupo de 52 presos excarcelados y trasladados a España durante el verano, han mantenido un encuentro con miembros del conservador Partido Popular Europeo (PPE) y han comparecido ante la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE).

"La posición común no se puede retirar hasta que el gobierno de Cuba dé verdaderos gestos y señales de cambio; y uno de esos gestos de cambio es la libertad de todos los prisioneros políticos que están languideciendo en las cárceles en estos momentos", ha precisado Hernández.

En ese sentido, ha considerado que el propio régimen es el que "está pidiendo a la UE que no retire la posición común" continuando con su "política de terror".

"No se le puede retirar la posición común al gobierno de Cuba, porque el gobierno cubano no ha dado ningún tipo de cambio hacia la libertad y la democracia", ha defendido en nombre del grupo Normando Hernández.

En declaraciones a la prensa, los opositores han realizado un llamamiento a la UE para que no modifique la llamada "posición común", política aprobada en 1996 bajo el impulso del entonces gobierno español de José María Aznar (PP) y que condiciona las relaciones del bloque europeo con Cuba a los avances democráticos y en materia de derechos humanos en la isla.

"Cuba no ha dado ningún cambio hacia la libertad"

Respuesta de España

"Me alegro de que puedan estar en el Parlamento Europeo, incluso de que critiquen al Gobierno español. Es una prueba de la libertad que han alcanzado", ha respondido Moratinos.

El ex preso Antonio Díaz ha calificado de "curioso" el argumento del ministro español yha recalcado que lo que reclaman es tener ese derecho a expresarse libremente también en Cuba.

"El hecho de estar aquí, tan lejos de mi patria, no es una muestra que permita considerar cambiar la posición común. Todo lo contrario. Yo he sido desterrado de Cuba y he tenido que venir a Europa a decir lo que pienso",ha insistido. Según Díaz, "la posición común deberá eliminarse cuando yo pueda decir lo que pienso en Cuba".

El secretario general del PPE, Antonio López Istúriz, ha apoyado la postura de los opositores al régimen castrista y ha anunciado que su formación remitirá una carta a los ministros de exteriores y primeros ministros de su familia política para transmitir el "testimonio desgarrador" de los ex presos.

Los Veintisiete tienen previsto discutir una posible modificación de su postura hacia Cuba en la reunión de ministros de Exteriores del 25 de octubre, aunque la idea no es definitiva.

Según Moratinos, hay "una actitud favorable" en la UE para poner fin a la "posición común", una visión que contrasta con la del grupo conservador de la Eurocámara.

El presidente del PPE, el belga Wilfred Maartens, pedirá esta semana a los líderes conservadores de los Veintisiete que se opongan a cualquier cambio en esa política.