El rumor que hace unos días saltaba a las calles es ya una realidad confirmada por el gobierno: en los próximos meses se procederá a la "reducción de más de 500.000 trabajadores en el sector estatal y paralelamente su incremento en el sector no estatal",

Así se ha anunciado la iniciativa, a través de un documento que ha transmitido el sindicato único, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que ha avalado la medida porque le toca "mantener el control sistemático de la marcha de este proceso".

La aplicación de la medida, el próximo año

En el texto se detalla que el proceso se realizará durante el año próximo, aunque más adelante recuerda que el calendario para su ejecución será "hasta el primer trimestre de 2011".

Según la agencia EFE, en algunos organismos los cuadros del Partido Comunista de Cuba ya han sido aleccionados para que expliquen a los trabajadores la inminente medida, mientras que otras fuentes aseguran que hay empresas donde ya se ha ordenado a los trabajadores que elaboren "listas" de personas más o menos necesarias.

“Las cuentas del Estado ya no dan más de sí y es muy duro para cualquier gobierno, pero ya no queda más remedio“

El economista Juan Triana, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, ha reconocido durante una entrevista a la agencia EFE que la medida de prescindir de medio millón de empleados es difícil en un país donde la fuerza laboral es de 3 millones, pero ha recordado que ya hay medio millón de trabajadores en el sector privado.

"Las cuentas del Estado ya no dan más de sí y es muy duro para cualquier gobierno, pero ya no queda más remedio", ha asegurado Triana, quien también ha añadido que la absorción de esos desempleados deberá pasar por "pequeñas empresas, cooperativas o trabajo familiar, pues no creo que Cuba pueda inventar nada nuevo".

El comunicado de la CTC no garantiza una nueva función a los desempleados, pero sí sugiere un "horizonte de opciones con nuevas formas de relación laboral no estatal (como) el arrendamiento, el usufructo, las cooperativas y el trabajo por cuenta propia hacia donde se moverán cientos de miles de trabajadores en los próximos años".