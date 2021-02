DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN 2010

"Su política ha fracasado". Así ha resumido el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Josu Erkoreka, la opinión de su formación sobre la actual situación del presidente Zapatero durante el debate sobre el estado de la nación. El dirigente vasco le ha advertido al líder socialista que el proyecto de España está "hecho unos zorros: la España plural se estrelló el pasado sábado con la manifestación del Estatut, y la España social se estrellará con la huelga general de septiembre".

Para el portavoz nacionalista, Zapatero ha registrado "un giro copernicano en su discurso, transformando lo negro en blanco y lo blanco en negro". Se refería así a las reformas y recortes anunciados por el Gobierno el pasado mayo, cuando, según Erkoreka, ha sufrido una "metamorfosis trascendental", ya que "las medidas que antes eran innecesarias, ahora son imprescindibles".

"Todo el mundo sabe que hoy, usted ya no va donde quiere sino donde puede, o más bien, donde le llevan los organismos internacionales y los mercados", ha advertido el político nacionalista, quien ha considerado, sin embargo, que esa senda iniciada es correcta.

Por contra, Erkoreka ha recalcado que ahora surgen dudas "sobre el chófer que debe conducir". "Quien más y quien menos duda de usted", le ha espetado el portavoz del PNV. "Cuando un conductor es el único en conducir en dirección contraria, debe pararse a pensar si el equivocado no es él", ha dicho.

También ha recordado que el partido vasco recomendó a Zapatero establecer una alianza fija para conseguir estabilidad en la legislatura, pero el presidente "prefirió continuar en solitario, dispuesto a servirse de los vientos favorables en cada caso. Pero como dijo Séneca, no hay un viento favorable para quien no sabe a donde va", ha remachado el portavoz nacionalista.

Pese a esa crítica, Erkoreka ha reconocido la habilidad de Rodríguez Zapatero para sacar adelante proyectos con el apoyo de distintas formaciones: "eso le ha permitido no ahogarse, pero sólo manteniéndose a flote".

A renglón seguido, ha criticado esa estrategia, porque "lo ha hecho seduciendo en cada caso a la novia adecuada, pero sin renunciar a dejarla plantada a la vuelta de la esquina".

Por esa razón, en opinión del dirigente del PNV, nadie hace caso ahora "a los cantos de sirena del Gobierno". "Nos alerta de la inminente llegada del lobo, y los demás sabemos que el lobo acecha en la UE y en los mercados, amenazando seriamente nuestros ahorros, nuestra economía y nuestra posibilidad de recuperación", ha asegurado Erkoreka.

A la hora de justificar el cambio de alianzas que le reprochaban los nacionalistas vascos, el jefe del Ejecutivo ha bromeado que "no se trata de deslealtad, ni se trata de traición, se trata de profundidad en el amor ", con lo que ha provocado las risas en la Cámara.

En respuesta a la intervención del PNV, Rodríguez Zapatero ha asegurado que se han cumplido "todos los compromisos alcanzados con el PNV". El presidente ha añadido: "y eso que el presidente ha recordado que su partido no votó mi investidura , al contrario que hizo con otros presidentes, pero eso nunca lo he tenido en cuenta".

IU carga contra la escasez de políticas de izquierdas

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha invitado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a rectificar su política y unirse al movimiento social o, de lo contrario, "la izquierda parlamentaria será su oposición" en el Congreso y en la calle.

"Hay otro camino para que no estemos ante el debilitamiento de la izquierda y el relevo por parte de derecha; no es el camino de pocos principios y flexibles, del 'no, nunca jamás y sí pasado mañana', sino el camino de mantener principios solidarios y de izquierdas", ha espetado Llamazares al presidente del Gobierno durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación.

El portavoz de IU ha arremetido contra decisiones "unilaterales" del Gobierno como reformar la legislación laboral de forma "regresiva para los intereses de los trabajadores", que ha llevado a la convocatoria de una huelga general para el 29 de septiembre.

Hoy, ha continuado Llamazares, Zapatero "ha anunciado un ajuste más duro todavía", después de no haber adoptado medidas de reforma fiscal que hubieran permitido al Estado ingresar 30.000 millones o combatir el fraude fiscal, que hubieran sacado a la luz otros 70.000 millones que hoy "hubieran venido de perlas" para no aplicar los recortes sobre los pensionistas, funcionarios y trabajadores.