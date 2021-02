El Servicio de Acción Exterior se la juega en Madrid

Día clave para el futuro Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) cuya creación pasa este lunes por Madrid.

Aquí se van a reunir la Alta Representante, Catherine Ashton, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, el jefe de los servicios jurídicos del Consejo, Jean-Claude Piris y los representantes del Parlamento: Guy Verhoftadt, Roberto Gualtieri y Elmar Brok. Todos ellos acompañados por el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Ashton o el Consejo

Quieren tener también un capacidad para examinar las actividades del nuevo departamento, y no sólo económicamente. Por eso reclaman que ante la Cámara tenga que rendir cuentas la Alta Representante o alguien que tenga peso específico -bien del Consejo o de la Presidencia rotatoria-.

De este modo buscan evitar que Ashton pueda delegar en algún funcionario de menor nivel para dar cuentas ante los representantes de los Estados.

Son las principales claves que este lunes se están negociando, aunque todavía no se sabe si va a poder alcanzarse el acuerdo o no. Una prueba de ello es que se trata de un encuentro a puerta cerrada en el que no hay presencia de periodistas y, sólo si se consigue, serán convocados para dar cuenta de los detalles.