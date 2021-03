Al menos 24 países de la UE, 14 o más de ellos representados por su presidente o primer ministro, y 30 de América Latina y el Caribe, con 20 de sus jefes de Gobierno como mínimo, asistirán a la VI Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe (UE-ALC) y las correspondientes cumbres subsidiarias por regiones, que se celebrarán en Madrid entre este lunes día 17 y el miércoles 19, en el marco de la Presidencia española de la UE.

Alrededor de sesenta delegaciones, la mayoría con un presidente o un primer ministro a la cabeza, llegan a Madrid este lunes para participar en la VI Cumbre de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC), probablemente la reunión de mayor nivel que se ha organizado nunca en España.

El Gobierno se ha volcado en la preparación de esta cita convencido de que se trata de uno de los momentos estelares de la presidencia española de la UE, ensombrecida hasta el momento por una crisis económica que ha monopolizado la actuación de los Veintisiete y por la cancelación de la cumbre con Estados Unidos.

Muchos pueden ser los imponderables de una cumbre que finalmente no contará con la participación de presidentes como Hugo Chávez y en la que no se descarta que surjan asuntos no incluidos en la agenda oficial, como la situación de los derechos humanos en Cuba.

No obstante, en un encuentro con los medios de comunicación, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha mostrado convencida de que nada ni nadie enturbiará las reuniones.

Superado el veto de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, que sólo asistirá a la reunión de los centroamericanos, De la Vega garantizó que si surge el debate cubano se abordará con toda normalidad, aunque el Gobierno no tiene intención de plantear en ese foro su propuesta de cambiar la posición común de la UE hacia Cuba.

Como ya es habitual, el presidente de la isla, Raúl Castro, no acudirá al evento y enviará a su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez.

Otras cinco "minicumbres" regionales La Cumbre UE-ALC, estará precedida de una cena en el Palacio Real, se celebrará el martes en el recinto ferial de la capital, que acogerá hasta el miércoles otras cinco "minicumbres" regionales con Chile, los países del Caribe, Mercosur, la Comunidad Andina y Centroamérica. Se esperan acuerdos concretos de carácter económico y comercial con Colombia, Perú y Centroamérica, y relanzar las negociaciones con Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil), uno de los grandes objetivos de España porque supondría dar a la UE acceso preferencial al quinto mercado del mundo en términos de PIB. La crisis económica, como ha reconocido De la Vega, será uno de los ejes centrales de los debates, donde se podrán confrontar las distintas recetas aplicadas a ambos lados del Atlántico. Mientras los líderes de los países europeos y de los latinoamericanos analizan posibles políticas conjuntas en ámbitos tan diversas como el cambio climático, las migraciones o la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, representantes de organizaciones no gubernamentales defenderán también en Madrid su alternativa al modelo capitalista.