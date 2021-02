El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado que aún no se interioriza en la cultura de nuestro país que la velocidad es un factor muy importante de riesgo en las carreteras.

Así lo ha dicho en 'Los Desayunos de TVE', donde ha pedido precaución en los desplazamientos durante esta Semana Santa, la época del año con más desplazamientos diarios, según ha explicado.

La Dirección General de Tráfico (DGT), que este viernes pone en marcha la operación especial de Semana Santa, prevé más de 14 millones de desplazamientos en estas vacaciones. Navarro ha recomendado a los conductores tener "especial atención" en los desplazamientos cortos por las carreteras secundarias.

"Ahí es donde se producen más salidas de vía y la elevada velocidad y la pérdida de atención son las principales causas", ha aseverado, tras señalar que el período de mayor tráfico rodado del año es el comprendido entre el miércoles y el jueves santo.

En relación al exceso de velocidad en las carreteras, Navarro ha negado que el objetivo de los radares instalados en las vías sea el afán recaudatorio.

Partidario del carnet de conducir a los 17 años

Preguntado por la posibilidad de que los menores de 17 años puedan obtener el carnet de conducir, ha señalado que "otros países hablan bien" de esta opción. "Terminaremos haciéndolo pero ahora no es un prioridad", ha señalado.

Por el contrario, no contempla la prohibición de fumar al volante. "No vemos a los guardias civiles persiguiendo a los fumadores", ha señalada, tras destacar que este asunto no está en la agenda de Tráfico.

Ha explicado que a partir de 2011 y en virtud de una directiva europea todos los vehículos tendrán que llevar las luces encendidas de día.