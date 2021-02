Obama se ha reunido con el Dalai Lama en la Casa Blanca, pese a las advertencias de China de que el encuentro podría dañar aún más las relaciones entre las dos grandes potencias mundiales.

El Presidente de EE.UU. ha rebajado el perfil de la entrevista al mínimo: no le ha recibido en el Despacho Oval sino en la Sala de Mapas, no hay rueda de prensa conjunta y no hay más imágenes de la reunión que la foto oficial de la Casa Blanca.

Es lo propio de una visita privada, no oficial. Y de hecho sigue la tradición de todos los presidentes norteamericanos. Ninguno se ha atrevido a ofender a China reconociendo al Dalai Lama como algo más que una personalidad religiosa.

Pragmatismo oficial Más aún. El comunicado de la Casa Blanca, posterior al encuentro, señala que 'tanto Obama como el líder tibetano están de acuerdo en la importancia de mantener una relación cooperativa con China'. El texto añade que Obama urge al diálogo directo entre China y Tíbet. Pekín considera este país del Himalaya como parte propia. Una anexión con la discrepan la mayoría de los estadounidenses aunque, también mayoritariamente, creen más importantes las relaciones con China que la defensa del Tíbet. En otro orden de cosas, Obama y el Dalai Lama han hablado de la necesidad de promover la paz, los valores humanitarios y la armonía religiosa, según ha declarado a los periodistas el líder espiritual, al término del encuentro. También ha expresado su admiración por los Estados Unidos como 'campeón de la democracia, la libertad y los valores humanos'.