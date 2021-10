El avión español escargado de traer desde Haití a los 26 ciudadanos españoles y cinco extranjeros (tres portugueses, un polaco y un haití casado con una española) que vivieron el horror del terremoto en primera persona, aterrizó este sábado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz a las 13:23 horas.

Allí, a pie de pista, estaban sus familiares, quienes esperaban impacientes para abrazar a sus seres queridos. Ramos de flores, abrazos y muchas lágrimas en un reencuentro cargado de emotividad y testimonios desgarradores.

"Tenía miedo de que se abriese la tierra". A María del Mar Muñoz, trabajadora de la ONU, aún le temblaba la voz mientras decenas de medios de comunicación la rodeban. Acaba de regresar de un país que se ha convertido en un auténtico infierno, tal y como nos relataba: "Es un caos, por la noche se escucha aún como se derrumban los edificios. Justo ayer se derrumbó un supermercado y la gente, desesperada, cogía cualquier cosa que aparecía entre los escombros".

Esta española explica que todo el mundo está muy nervioso y "se oyen gritos continuamente por las calles". Nunca en su vida, asegura, ha visto "tantos cadáveres". "Es algo espantoso", confiesa María del Mar, cuyo marido ha resultado herido en el terremoto que ha devastado Puerto Príncipe y que puede haber dejado 200.000 muertos.

También viajaba en el avión Nuria Pastor, una de las cooperantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) que trabajaba en Haití. Su hermana Alba era la viva imagen del alivio. "Estoy contenta y feliz porque ella está bien . Las comunicaciones eran imposibles y hasta siete horas después de terremoto no supimos que estaba bien. Nos enteramos gracias a los familiares de Pilar Juárez", la funcionaria de la UE desaparecida en el terremoto.

A pocos metros de ella, Carolina del Campo, que consiguiío mandar un sms a su familia desde Haití para informarles de que estaba bien , contaba el pánico vivido. "He pasado mucho miedo y lo peor han sido las réplicas", dijo nada más bajar.

"Vuelvo en una semana... hay mucho que hacer allí"

"He venido para traer a mis niñas, pero vuelvo a Haití en una semana... hay mucho que hacer allí". Es el testimonio de Luis Eduardo Álvarez Banco, un miembro civil de la ONU que salvó su vida por casualidad: "Me salvé porque decidí no ir a la sede de la ONU. Había mucha gente allí. Murieron todos mis compañeros", contaba emocionado.