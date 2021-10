Lo peor de la tormenta económica ha pasado, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Así podemos resumir la advertencia lanzada por el ex Presidente del Gobierno, Felipez González, quien cree que "la recesión se ha evitado, pero la crisis está por delante".

Aviso para navegantes que ha lanzado en "Los Desayunos" de TVE, donde ha reclamado a los líderes europeos voluntad para afrontar "políticas coordinadas".

De hecho, a su juicio, es inviable una "política monetaria común", si no se tiene una "política económica" pensada de manera conjunta.

Reformas en el mercado de trabajo

Ante las elevadas tasas de paro en Europa y España -del 10 y casi el 18 por ciento respectivamente- el ex Presidente ha pedido que se lleven a cabo reformas estructurales en la economía. A su juicio no se han tomado medidas para evitar una nueva crisis financiera. Asegura que si no se hace "los bancos superarán sus problemas con dinero público" y volverán "a hacer lo de siempre".

Para ello cree que la Estrategia 2020 será vital para los 27, ya que debe devolverles a la "senda del crecimiento" logrando una "economía sostenible". Aunque lo que más preocupa al líder del Grupo de Reflexión sobre Europa es el paro. En especial el que afecta a jóvenes e inmigrantes.

Está convencido de que es necesario reformar el mercado de trabajo, también en clave española, donde ha pedido "cambios" en profundidad mediante el "diálogo social".

Es más, cree que deberíamos mirar hacia el Norte, donde por ejemplo en Alemania prácticamente no ha ha habido despidos porque la Seguridad Social y las empresas han trabajado de manera coordinada.

Por cierto, que para el ex Presidente del Gobierno, los datos de paro y economía de España no la "desacreditan" para desarrollar políticas de liderazgo en Europa.