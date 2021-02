El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), ha justificado el rechazo del PP en la IV Conferencia de Presidentes al documento del Gobierno con medidas para luchar contra la crisis económica y para crear empleo en que "no se puede despachar en 20 folios en una tarde" un texto que es "fundamental para el presente y el futuro de España", y que además han recibido "cinco minutos antes del almuerzo".

Camps ha matizado que no han rechazado el documento, sino "la operativa de trabajo", ya que las comunidades gobernadas por el PP han propuesto que el texto se debatiera por partes en las Conferencias Sectoriales -que integran a Gobierno y comunidades autónomas- y, una vez alcanzados textos de consenso, volver a reunir a la Conferencia de Presidentes para refrendarlo.

El presidente valenciano, tras casi doce horas de reunión, ha criticado que el Gobierno no les remitiera ese documento "30 días antes" y ha subrayado que "no tenía sentido asumir un documento sin el debate previo de todos nosotros".

En este sentido, ha puesto el ejemplo de que los presidentes autonomicos y el Gobierno han empleado "hora y media" sólo para debatir un párrafo del documento, por el matiz de referirse a "incentivos de empleo" o "subsidio de desempleo", lo que cree una muestra "de que es muy necesario que se debata en las Conferencias Sectoriales".

"La operativa no se corresponde con la envergadura ni la altura del tema", ha afirmado Camps, quien ha reiterado que, para debatir "asuntos tan importantes", "deberíamos haber tenido el tiempo suficiente para debatirlo con documentos enviados por el Gobierno".

Además, ha insistido en que el PP "no ha querido coartar la posibilidad de seguir discutiendo sobre esta cuestión", sino que ha pedido que el debate se traslade a las Conferencias Sectoriales "desde mañana mismo", cuando se reúne la de Industria, para hacerlo "de un modo sereno y sosegado".

El presidente valenciano ha señalado que "la tónica habitual" del Gobierno de Zapatero es "el no haber encontrado acuerdos en las cuestiones que preocupan a los españoles".

Aguirre no quiere "corresponsabilizarse" de la política económica de Zapatero

Por su parte, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado que no quiere "corresponsabilizarse de las políticas económicas" del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero que, en su opinión, "se ha convertido en el campeón del paro".

Al final del encuentro, la presidenta ha comentado brevemente a los periodistas que en el debate económico que se ha suscitado en esta reunión, que al parecer ha puesto de manifiesto importantes diferencias de criterio entre los presidentes del PSOE y los del PP, le ha manifestado a Rodríguez Zapatero que "no voy a aprobar su política económica ni de empleo, porque me haría responsable de una cosa con la que no estoy de acuerdo".

Ha indicado que el presidente del Gobierno ha agradecido públicamente "la sinceridad de la presidenta", que según alguno de los asistentes se ha mostrado especialmente "beligerante" en el debate económico, extremo que Aguirre ha negado.

"No quiero corresponsabilizarme de las políticas económicas de Zapatero, que se ha convertido en campeón del paro", ha dicho la presidenta, que ha lamentado que 12 horas de reunión hayan servido solo para aprobar los temas relativos a violencia de género y Unión Europea, "cosa que sabíamos que iba a suceder desde por la mañana".