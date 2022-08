El británico Brian Message, mánager de bandas como Radiohead, Faithless o la cantautora Kate Nash, es uno de los 50 expertos que estos tres últimos días han participado en el Congreso Internacional Música & Futuro, organizada por la Sociedad de Artistas (AIE). Un punto de encuentro para debatir y compartir opiniones sobre el proceso de cambio de modelo de producción y distribución del arte y los espectáculos a causa de las nuevas tecnologías. Message es el responsable de que bandas como la liderada por Thom Yorke, distribuyera su último álbum In Rainbows (2007) a través de su web oficial ofreciendo la descarga digital al precio que el fan considerara justo. De éstas y otras cuestiones hemos hablado con él esta tarde. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual del mercado de la música? En transición, estamos dejando atrás el modelo de producción de comercio de derechos de copyright. “El copyright se estaba utilizando como método de control y ya no existe ese control.“ ¿Cree que el copyright tradicional va a morir? Es una pregunta compleja. El copyright es fantástico porque alguien hace un trabajo y tiene derecho a cobrar por ello. Aplicar o poner en marcha el copyright, utilizarlo, es lo difícil porque Internet y la tecnología ha "abierto" todo, lo ha hecho mucho más libre digamos, porque el copyright se estaba utilizando como método de control y ya no existe ese control.

Hábleme de Polyphonic, la compañía o promotora de management digital que usted ha fundado.

No es un sello discográfico, es una empresa de inversiones, lo que hacemos es invertir en artistas y en sus equipos de dirección, es como un fondo de inversión para intentar acercar al artista y los consumidores.

¿Cómo está funcionando?

Acabamos de empezar, hace tan sólo tres meses, podré contestarle en un año

¿Cuántos artistas están involucrados en este proyecto?

Ahora mismo ninguno, llevamos como le he dicho muy poco tiempo pero estamos negociando con diez, doce artistas, y probablemente en los próximos dos meses cerremos algún acuerdo.

¿Cuánto dinero invierte Polyphonic en cada artista?

De 250.000 dólares a un millón de dólares

In Rainbows, el último disco de Radiohead se distribuyó en primer lugar en Internet con la fórmula `Pay What You Like' (paga lo que quieras), ¿qué me dice de los resultados?

La verdad es que funcionó en todos los niveles posibles, lo más importante es que fue un proyecto fantástico y una gran ilusión porque suponía tener a una banda de cinco tipos creando, ellos mismos gestionando todo su trabajo y su agenda. Funcionó fenomenal. Lo más especial de todo fue dar un concierto en Sao Paulo, por ejemplo, con 40.0000 personas cantando las canciones porque las conocían, o ir a San Francisco y lo mismo, eso es lo mejor de todo, que con Internet llegas a todo el mundo.

“ No hay que luchar contra la gente que descarga sino intentar trabajar con ellos “

¿Van a repetir la experiencia?

No tengo ni idea, ni siquiera sé si habrá otro disco, depende mucho de si se inspiran para crear un nuevo álbum.

No sé si conoce el caso español pero se habla de un 32% de descargas "ilegales", el doble que en el resto de Europa, ¿alguna idea?, ¿de qué forma cree que se puede atajar esto?

El mejor camino es tener buenos servicios y buenos modelos que den valor añadido a estos servicios, no intentar luchar contra la gente que está descargando sino intentar trabajar con ellos para darles un buen servicio, unos buenos valores.

¿A qué tipo de servicios se refiere?

La clave está en tener buenos empresarios que encuentren talentos y trabajen esa relación entre el artista y el consumidor. Tienes que dejar un uso libre, en cierto modo, al principio, hasta que tengas un negocio y una vez que lo tienes desarrollado, preparar paquetes promocionales especiales,

aunque sea una pequeña cantidad porque sea una banda poco conocida, pero has de venderlos como algo "muy bueno", y así alentar a la gente a que compre, vender tu merchandising en los conciertos por ejemplo. Es un trabajo diario, duro pero da resultado con el tiempo.

¿Está a favor, o en contra, de medidas como penalizar al internauta que se descarga música o cortar la línea de ADSL?

Hay mejores opciones que penalizar al internauta o cortar la ADSL