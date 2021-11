El ex edil de Palma acusado de malversar declara que se gastó el dinero en drogas, no en sexo

El ex concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, ha declarado en juicio que el gasto realizado con la tarjeta de crédito de la empresa pública de la que era presidente por valor de 50.804 euros lo destinó a comprar droga y no al pago de sexo, debido a su adicción.



La Audiencia Provincial de Palma ha abierto el juicio con jurado contra De Santos por malversación de caudales públicos por el uso ilícito de una tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP) con la que, entre 2005 y 2007, realizó presuntamente pagos en clubes de alterne de Palma.



"En este juicio se ha querido dar una imagen falsa de mí. (...) Yo soy adicto a la droga y no al sexo", ha declarado De Santos, que ha añadido que el gasto se produjo en esos locales en los que se ofrecía sexo porque era su única forma de conseguir la "intimidad" que un cargo público como él necesitaba y para proveerse de la droga necesaria "para superar el mono", aunque ha añadido que no puede negar que "allí se ejercía sexo".



El que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma ha insistido en que en el momento de los hechos él sufría una fuerte adicción a la cocaína y que sí abonó la droga con cargo a la tarjeta del consistorio. "En ocasiones estaba tan mal que le daba mi cartera entera y yo ni sabía que tarjeta usaban", ha aducido.



"Me gustaría decir que iba allí por sexo pero yo no necesitaría ir a un sitio como ése (el club de alterne Casa Alfredo de Palma) para tener relaciones sexuales", ha reiterado De Santos en respuesta a las preguntas realizadas por la defensa para añadir que "como concejal de Urbanismo hubiera tenido oportunidades legales de hacerlo".



"Muy arrepentido"



El ex edil ha subrayado que "hay que ser muy torpe o estar bastante mal" para hacer lo que hizo, de lo cual ha declarado estar "muy arrepentido" y sentirse "muy culpable", pero ha insistido en que todo era consecuencia de su adicción, y ha criticado que se haya "jugado con la buena fe de las personas" y se haya hecho "escarnio".



Rodrigo de Santos ha remarcado, en respuesta a preguntas del fiscal Juan Carrau, que la droga "al mismo tiempo que te destruye, te arruina" y que sí hizo gastos en Casa Alfredo "pagando por las dos cosas" (droga y sexo), si bien esto último ha dicho que venía dado porque "al principio, la droga te produce necesidades sexuales".



De Santos ha reconocido que comenzó su adicción a las drogas en 2002, "muy rápido", y que no fue consciente de ella hasta "muy tarde" y siempre lo hizo, salvo excepciones, en Casa Alfredo: "Yo pagaba una hora por estar con una persona y por un gramo de coca", unos 70 euros, ha detallado.



No obstante, De Santos ha remarcado que su intención, en los momentos de lucidez que tenía, siempre fue devolver el dinero que invertía de la tarjeta en cosas personales y ha recordado que, de hecho, así lo hizo.



Dispuesto a declarar



La Fiscalía le ha preguntado que por qué no lo había reintegrado antes de conocer la querella que contra él se había presentado por pagos irregulares. De Santos ha alegado que lo hizo cuando habló por fin con su familia, después de haber pasado el día anterior doce horas en la citada Casa Alfredo. "No sé cómo estoy vivo", ha reconocido el ex concejal.



Aún así, ha sostenido que siempre estuvo a disposición del juzgado para declarar, si bien ha reconocido que en un principio se negó a prestar declaración ante la policía porque todavía se encontraba bajo los efectos de las drogas, dos días después de la que ha señalado ser su última noche en Casa Alfredo.



Ha reconocido que la adicción le afectaba a su trabajo y en 2006 anunció que se retiraba de la política por cuestiones personales.



Por su parte, el letrado del ex edil, José Ignacio Herrero, ha defendido que De Santos es el único político "de toda España" que ha devuelto el dinero desviado antes de conocer la existencia de un procedimiento judicial.