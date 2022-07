Envía tu pregunta para Jaime Mayor Oreja en 'Los Desayunos de TVE'

El cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones Europeas de junio, Jaime Mayor Oreja, visita el programa 'Los Desayunos de TVE' para hablar sobre la actualidad política española y europea. Mayor, que parte muy bien situado en las encuestas para los comicios, expondrá su programa electoral y las razones que el PP quiere llevar a Europa.



El candidato 'popular', que también estuvo hace poco en '59 segundos', todavía no tiene cerrada definitivamente su lista y recientemente ha recibido el apoyo de 'pesos pesados' del partido como José María Aznar, ex presidente del Gobierno, y Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI y ex ministro de Economía.



Pepa Bueno, directora de 'Los Desayunos', entrevistará a Mayor Oreja con la colaboración de Victoria Prego, de El Mundo, Anabel Díez, de El País, y Ernesto Sánchez Pombo, de La Voz de Galicia.





Mayor Oreja también responderá algunas de las preguntas que les envíen los usuarios de RTVE.es. Si quieres hacer una pregunta, puedes dejarla en el apartado de comentarios de esta noticia. Si lo prefieres, puedes enviarla por correo electrónico a desayunos.tve@rtve.es. Si quieres, también existe la posibilidad de que nos envíes un vídeo con tu pregunta.



'Los desayunos de TVE' es un programa informativo que se emite en Televisión Española todos los días a las nueve de la mañana. En él, se disecciona la actualidad del día y se entrevista a sus protagonistas.