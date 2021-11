La cantante Chavela Vargas cumple 90 años

La cantante Chavela Vargas será homenajeada la próxima semana en México por su noventa aniversario, en un evento en el que participará la artista mexicana Julieta Venegas y al que ha sido invitado el director de cine español Pedro Almodóvar.



La encargada de Asuntos Internacionales de la Fundación Cultural de la Ciudad de México, María Cortina, ha indicado en una rueda de prensa que la presencia en el acto del director manchego -que ha usado numerosas canciones de Vargas en la banda sonora de varias de sus películas- es "muy probable", aunque no está confirmada.



En el homenaje tendrán también una participación especial los cantantes españoles Joaquín Sabina y Miguel Bosé, que mostrarán su apoyo a Chavela a través de un vídeo de felicitación, junto con otros artistas de España que han tenido relación con ella, como la cantante folclórica Martirio.



Quienes sí participarán en persona en el homenaje serán, entre otros, las cantantes mexicanas Julieta Venegas, Eugenia León y Astrid Hadad, que interpretarán las canciones de Chavela de todas sus épocas como regalo para la intérprete.



El escritor mexicano Carlos Monsiváis estará también presente en el homenaje y también ha sido invitado el colombiano Gabriel García Márquez, aunque no ha confirmado si va a acudir.



México la homenajea con una medalla



Vargas recibirá durante el homenaje la Medalla al Ciudadano Distinguido de manos del alcalde de la ciudad, Marcelo Ebrard, por su "aportación a la canción ranchera, al bolero y a la cultura popular mexicana", destacó en la presentación la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Elena Cepeda.



El concierto homenaje es parte de un proyecto de la Secretaría de Cultura y la Fundación Cultural de la Ciudad de México que busca recuperar los más de cincuenta años de carrera profesional de Vargas para "preservar el patrimonio cultural que la cantante ha dejado".



Según Cortina, que es la principal encargada de este proyecto, la propia Vargas está participando intensamente en todas las actividades ya que ha decidido "entregar sus memorias, sus historias y su vida a la Ciudad de México".



Así, a pesar de que en el último año el estado físico de la cantante había empeorado, desde que conoce lo del homenaje, "está trabajando en su salud, en su ánimo, para estar bien ese día".



Aunque en el programa no está previsto que Vargas cante, la mexicana "no es nada previsible", por lo que "igual da la sorpresa", apuntó Cortina, quien confesó saber que "en los últimos días está practicando en su casa".



200 horas de grabación con su vida



Además del concierto homenaje, como parte del proyecto se están elaborando otros materiales como una grabación que ya cuenta con más de doscientas horas de duración en la que la propia Chavela y otros personajes y testigos de su vida cuentan su historia.



También se está elaborando una página web que se abrirá el día del homenaje y que será "la memoria electrónica" de la cantante ya que contendrá todo tipo de materiales.



Asimismo, la propia Cortina lleva años trabajando en la elaboración de un libro, "Las Verdades de Chavela", fruto de sus conversaciones con la artista.



Isabel Vargas Lizano, conocida como Chavela Vargas, nació el 17 de abril de 1919 en Costa Rica pero cuando era muy joven se fue a vivir a México, donde ha desarrollado toda su carrera.