El fabricante japonés de videojuegos Nintendo celebra este mes el, un dispositivo portátil que desde 1989 ha disminuido de tamaño y ha aumentado el número de seguidores, actualmente de todas las edades. Hace 20 años, veía la luz Nintendo Game Boy, que se ha convertido en, un tipo de ocio por el que sigue apostando fuerte la compañía nipona.El icónico ladrillo gris, el desvelo de todos los niños de los noventa que no se conformaban con pasar las horas frente a su televisor pisando setas y explorando tuberías con Super Mario, se ha transformado con los años menguando y ofreciendo nuevos servicios. La primera Game Boy tenía, pero introducía novedades nunca vistas antes como los cartuchos de juegos intercambiables y la posibilidad de jugar con otros poseedores de tan preciado aparato.Según reconoce el propio, "el entretenimiento portátil tiene un gran futuro y Nintendo seguirá apostando por los videojuegos" como parte de una identidad que se ha mantenido con los años. Ahora el futuro es táctil, con reconocimiento de voz y cámaras que hacen del juego algo interactivo y mucho más colorido que aquellas pantallas verdes que tintineaban con las plataformas del Donkey Kong.A la primitiva Game Boy, que llegó a vender más de, le sucedieron las rejuvenecidas Gameboy Color, Advanced, Pocket y Advance SP, que no obtuvieron el éxito del novedoso primer modelo.La competencia le surgió pronto a la Game Boy, sobre todo por parte de Sega, que lanzó al mercado modelos similares y con nuevas opciones, aunque la puntilla fue el, que acabo enterrando a la última Game Boy, la Micro.No obstante, Nintendo recuperó el éxito de ventas con la Nintendo DS, que consiguió vender en cinco años 100 millones de unidades en todo el mundo. La Nintendo DS y su última versión la DSi llevaron a nuevos, entre ellos el aumento de ventas más rápido de la historia de la compañía.Según Iwata,, el software que da vida a la pequeña pantalla en que hoy jóvenes y mayores se devanan los sesos para matar el tiempo.La Game Boy provocó el nacimiento de, muchos de los cuales fueron antes estrenados en la Nintendo Entertaiment System (NES) un cajón de plástico gris para el que nació la pareja de fontaneros más famosa del mundo, los hermanos Mario y Luigi.La DS, por su parte, ha introducido nuevos títulos enfocados en otro tipo de, así como las exitosas aventuras gráficas, pero esta vez con funciones táctiles.Iwata asegura que Nintendo seguirá siendo fiel a su política centrada en el entretenimiento y sobre todo en el software, después de ver el éxito de títulos como Pokemon que animaron las ventas de las últimas versiones de la Game Boy.En la actualidad la mayoría de los dispositivos portátiles. No obstante, Iwata se muestra seguro en que el futuro de la compañía está en los vídeojuegos y el diseño de software.Según el directivo, ahora quieren entrar en las escuelas con, un lugar vetado en los noventa a aquella vieja y angulosa Game Boy.