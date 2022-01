Oscar 2009: En busca de la audiencia perdida

Como si de una película se tratase, y en un desesperado intento por devolver a la ceremonia de entrega de los Oscar el interés de la audiencia, la Academia ha contratado al director y el productor de la película Dreamgirls, Bill Condon y Laurence Mark. Estos, a su vez, decidieron sustituir al clásico cómico de ocasión por el actor más sexy del mundo, Hugh Jackman, para presentarla. Quizá un signo de lo que se avecina.En su edición de 2008, la gala de entrega de los Oscar tuvo 32 millones de espectadores, la menos vista en 34 años, y muy lejos de los 57 millones que se plantaron frente al televisor en la cita que encumbró a Titanic con 11 estatuillas, en 1998.Y puesto que las películas que compiten por llevarse los galardones en las principales categorías no están levantando un gran interés en las salas (sus numeros en taquilla no son, ni mucho menos, para tirar cohetes), los analistas consideran difícil que las cifras de la gala televisada sean mejores por mucho 'glamour' y aditamentos que se le ponga.Los detalles de la ceremonia están siendo llevados con gran secreto. Hugh Jackman, flamante conductor del evento, ha dicho que el lugar de la ceremonia, el Kodak Theatre, tendrá un aspecto más "íntimo".Precisamente el actor de Australia llevará a cabo, director de esta película y de Moulin Rouge. Además, se cuidará mucho la escenografía y el modo en que se presenten los diferentes premios.En un intento de alimentar el interésen las principales categorías. ¿Quiénes serán entonces los elegidos? No se sabe.Los diseñadores del acto han decidido que sus nombres no se conozcan. Más: algunas estrellas no entrarán por la alfombra roja, en un intento de mantener la atención de los espectadores que quieran saber cómo van vestidas sus celebridades favoritas.Y sobre vestidos y participación del espectador, el portal oficial de los Oscar ha creado el Oscars Design Challenge , que, seleccionados de entre una terna de 50, hasta el 17 de febrero. El diseño vencedor será portado por uno de los que entreguen una estatuilla.Un objetivo confesado de los encargados de preparar la ceremonia es que esta no dure más de tres horas.Al difícil reto de levantar una audiencia decaída, se unen problemas de última hora, comoa cantar en la ceremonia "Down to Earth", canción escrita por el rockero para la película WALL-E.El motivo es que el antiguo miembro de Genesis se niega a cantar sólo un fragmento de 60 a 65 segundos, como le exigía el guión de la gala."Pese a haber únicamente tres (canciones) nominadas, sólo ofrecieron entre 60 y 65 segundos para cada uno, y. Por eso, he decidido retirarme de la actuación", afirma en un vídeo publicado en su web.