El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volverá a ser el protagonista de una nueva edición del programa de TVE 'Tengo una pregunta para usted'. Así lo ha anunicado este jueves el director de TVE, Javier Pons, durante la presentación de las novedades de los Servicios Informativos para 2009.



La crisis económica será uno de los temas centrales de este espacio de información y participación, en el que el presidente del Gobierno responderá a las preguntas de 100 ciudadanos sobre éste y otros asuntos de actualidad. El programa se emitirá este mes de enero.



Zapatero fue, precisamente, el primer protagonista de 'Tengo una pregunta para usted', que se estrenó en 2007 logrando altos ínidices de audiencia y que ha tenido continuidad el pasado 2008 con dos ediciones protagonizadas por el entonces seleccionador español Luis Aragonés y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.



Según ha confirmado el director de TVE, Javier Pons, la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero en ese espacio se produce "en un momento en el que el presidente tiene muchos asuntos de los que hablar". Pons ha adelantado que también el líder de la oposición, Mariano Rajoy, estará en una próxima edición. Precisamente, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha solicitado este jueves que el líder popular sea también protagonista del programa de TVE con el mismo formato y el mismo horario.



Relevo en la Casa Blanca



Los Informativos de TVE preparan programación especial para seguir la toma de posesión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, que tendrá lugar el 20 de enero.



Según ha avanzado el director de Informativos, Fran Llorente, TVE realizará en torno a esa fecha los telediarios desde Washongton, con la presencia de David Cantero en la capital norteamericana.



Además, se prepararán reportajes especiales y TVE ofrecerá en directo la toma de posesión, en un programa especial dirigido y presentado por Vicente Vallés. También el espacio de análisis político '59 segundos' tratará de forma exahustiva la llegada de Obama a la presidencia.



TVE arrasó durante las elecciones presidenciales norteamericanas que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre. La 1 dobló en audiencia en el especial de la noche electoral del 4 de noviembre, alcanzando 388.000 espectadores de media, frente a los 163.000 de Cuatro y los 151.000 de Antena 3.



Los seis telediarios que presentaron desde Washington Lorenzo Milá y Ana Blanco entre el 3 y el 5 de noviembre fueron los informativos más vistos en su franja de emisión, mientras el programa de análisis político '59 segundos', que presenta Ana Pastor en la 1, tuvo el miércoles 5 de noviembre su mejor dato de share de la actual temporada.



El espacio, que trató en profundidad el triunfo de Barack Obama y contó con entrevistas al ministro Miguel Ángel Moratinos y al ex presidente del Gobierno Felipe González, registró un 15,2% de cuota de pantalla y 868.000 espectadores de media.



Especial seguimiento a las elecciones gallegas y vascas



El equipo de Informativos prestará una atención especial a las elecciones vascas y gallegas, que se celebrarán el próxmo 1 de marzo.



TVE ha propuesto a los partidos políticos parlamentarios en Galicia y el País Vasco el mismo esquema que se desarrolló en las pasadas Elecciones Generales.



La propuesta para ambos comicios incluye un debate con todos los partidos parlamentarios y un 'Cara a Cara' entre los dos candidatos representantes de las formaciones con mayor número de votos, al igual que ocurrió durante las Elecciones generales.



En el caso de las elecciones en el País Vasco, la propuesta es un 'Cara a Cara' entre Juan José Ibarretxe (PNV) y Patxi López (PSE-PSOE) y, en Galicia, entre Emilio Pérez Touriño (PSdG-PSOE) y Alberto Núñez Feijoo (PP).



TVE mantendrá una programación especial el día de los comicios.



Otra de las novedades de los Servicios Informativos de TVE en este 2009 es la potenciación de su Equipo de Investigación con la incorporación de redactores permanentes en Madrid, Barcelona y País Vasco.



El equipo que dirige Juan Bautista Jiménez ha logrado informaciones exclusivas relacionadas con la lucha contra el terrorismo de ETA y las FARC y pretende continuar en esta senda.



Nuevos programas en el 24 Horas



El Canal 24 Horas prestará a lo largo de 2009 un mayor interés a la información económica y a la que generen las 16 corresponsalías de TVE en el mundo, cuya renovación se ha completado en este inicio de año.



'Economía en 24H', presentado por Pedro Carreño, se emitirá de forma permanente de lunes a viernes de 17:30 a 18:00 horas. El programa incluirá información desde La Bolsa con Gloria Prado que, además de dar información sobre los mercados financieros, entrevistará cada tarde a un analista económico que descifra las claves de la jornada.



El espacio también afrontará en su tramo final la economía de servicio, que afecta de manera directa al ciudadano.



Otro formato innovador será el de 'Los corresponsales en 24H', programa que se emitirá a partir de febrero de lunes a viernes de 18:30 a 19:00 horas. El espacio contará con la presencia de los 16 corresponsales de TVE, que establecerán una red de comunicación en directo a través de videoconferencia.



El objeto será que los propios corresponsables dialoguen en directo y expliquen cómo reacciona cada uno de los países ante la crisis, qué legislación tienen sobre un mismo asunto y las soluciones que plantean ante problemas similares.



Según ha confirmado el director del Canal 24 Horas, Juan Pedro Valentín, la periodista Almudena Ariza será la encargada de presentar 'Los corresponsales en 24H', que dará comienzo en torno al 1 de febrero. "Queremos aprovechar el gran despliegue de TVE por todo el mundo", ha asegurado Valentín.



El director del canal temático de TVE ha señalado durante la presentación que el objetivo es ofrecer "un formato diferente e innovador; el uso de la videoconferencia busca una mayor rapidez y versatilidad".



Además, durante febrero Canal 24H estrenará 'La tarde en 24H', un programa de cultura y sociedad presentado y dirigido por Alejandra Herranz. De lunes a viernes, de 19:00 a 20:00 horas, ofrecerá un repaso a las principales novedades en cine, ocio, libros, espectáculos, música y las noticias sociales del momento.



Líderes en información durante 2008



Durante 2008 La 1 ha dominado con rotundidad la audiencia de los informativos. De lunes a domingo, La 1 ha ganado el año con un 20,5% de cuota y 2.683.000 espectadores de audiencia media.



Este dato supone una diferencia de 1,6 puntos sobre Antena 3 y de 3,8 sobre Telecinco y es la mayor diferencia anual desde 2004. La 1 ha ganado individualmente los 12 meses de año. Su máxima diferencia con el segundo la ha alcanzado en el mes de diciembre, con una ventaja de 3,5 puntos sobre Antena 3.



La 1 ha ganado las cuatro principales ediciones informativas, con clara ventaja sobre la competencia, y acapara el ranking de emisiones informativas del año, con 28 entre las 30 con mayor audiencia. Además, los telediarios de la 1 de TVE son los únicos que han logrado superar la barrera de los 4 millones de espectadores. Lo han conseguido 11 veces durante 2008.



El top lo encabezan los dos debates políticos entre Zapatero y Rajoy (con 8.017.000 y 6.905.000 espectadores) previos a las últimas elecciones generales celebradas en España. La audiencia eligió mayoritariamente TVE para informarse sobre los resultados electorales del 9 de marzo. El especial de esa noche fue seguido por 3.694.000 espectadortes (21,6%), cuota que prácticamente duplicó a la de sus inmediatos seguidores: Tele 5 (2.177.000 y 12%) y Antena 3 (2.107.000 y 11,8%).



Para el director de TVE, Javier Pons, la oferta informativa de la cadena pública "es imbatible" y sus telediarios son los que gozan de mayor reconocimiento. Pons ha recordado que TVE es la cadena que más información internacional ofrece, ha renovado todas sus corresponsalías y el Canal 24 Horas, cuenta con el programa debate por excelencia, como '59 segundos', y un programa matinal como 'Los Desayunos de TVE' que es líder".



Entre los logros del equipo de Informativos de TVE Javier Pons ha destacado la puesta en marcha de rtve.es, un portal "del que nos podemos sentir muy orgullosos" y que demuestra que "la sinergia es algo más que una palabra".



El director de Informativos, Fran Llorente, ha destacado que los buenos resultados logrados por TVE son "fruto del esfuerzo de 1.500 personas en España y otros 15 países del mundo", que permiten contar con "la oferta más completa" entre los informativos de televisión.



Llorente ha asegurado que en 2009 "seguiremos danto exclusivas y primicias" con la renovación del equipo de investigación y no ha olvidado la mirada alternativa que ofrece a diario el informativo de La 2, que muestra temas de ecología, informática y nuevas tecnologías "que a veces no tienen cabida en los telediarios".



El acto de presentación de las novedades de Informativos para TVE ha contado también con la presencia de los subdirectores de Informativos Matías Montero, Pep Vilar y Alicia Montero, el director de los Centros Territoriales, Juantxo Vidal, así como los presentadores Ana Blanco, Lorenzo Milá, David Cantero, María Casado, Ana Pastor, Pepa Bueno, Vicente Vallés y Mara Torres.