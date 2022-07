El PNV hablará con EA y Aralar para desalojar a ANV de la Alcaldía de Azpeitia

El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha anunciado que tras la decisión de EA y Aralar de romper su acuerdo de gobierno con ANV en el Ayuntamiento de Azpeitia, hablará con estos dos partidos para presentar una moción de censura, ya que a su formación le falta un voto para hacerlo.



Urkullu ha hecho este anuncio tras participar en la concentración celebrada este mediodía ante el consistorio de Azpeitia para condenar el atentado de ETA contra el empresario Ignacio Uría, asesinato que no fue condenado por ANV en el pleno celebrado el miércoles.



La falta de condena ha motivado la ruptura del acuerdo de gobierno. Primero fue EA, que lo anunció el mismo día del atentado y este jueves ha sido Aralar. Cuentan con dos y un concejal, respectivamente.



"El PNV no es el problema" para desalojar a ANV de la Alcaldía, ha recalcado Urkullu, quien ha recordado que a su partido, que cuenta con 8 de los 17 concejales del consistorio, le falta "un voto" para presentar la moción de censura, ya que para llevar adelante esta iniciativa es necesaria la mayoría absoluta.



Azpeitia es un municipio gobernado históricamente por el PNV, que sin embargo perdió la Alcaldía en las pasadas elecciones municipales ya que ANV, con seis concejales, logró un acuerdo con EA, que tiene dos ediles, y Aralar, con uno, para gobernar el municipio.



Ha recordado que su formación, al ser "la lista más votada" en los pasados comicios locales, presentó hace un año a EA un escrito para suscribir de forma conjunta una moción de censura, pero "no surtió efecto" porque, según ha explicado, el partido que dirige Unai Ziarreta, "no sólo no apoyó" esa iniciativa, sino que "se ha mantenido en el gobierno municipal hasta hoy mismo".



Ha subrayado además que "EA ha dicho que se retira de la comisión de gobierno pero sigue manteniendo las tenencias de alcaldía y la responsabilidad", por ello, ha recalcado, "el PNV no es el problema".



Ha reiterado que hablarán con Eusko Alkartasuna y con Aralar, ya que con el apoyo de uno solo de sus ediles el PNV podría presentar la moción de censura.



Urkullu ha comentado asimismo que en Mondragón el PNV tampoco fue un obstáculo para desalojar a ANV de la Alcaldía tras el asesinato el pasado mes de marzo del ex concejal socialista Isaías Carrasco. Entonces su partido le dijo al PSE/EE, que era el siguiente en representación tras la formación de la izquierda abertzale, que "si conseguía los votos necesarios" el Partido Nacionalista Vasco la apoyaría.