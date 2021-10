Venezuela vota masivamente entre denuncias de fraude de la oposición

El plazo para votar en los comicios municipales y regionales de Venezuela ya ha acabado, pero muchos de los centros permanecen abiertos, como obliga la Ley, al haber electores en cola.



Según se puede observar en diversos lugares, los electores siguen en fila para votar en estas elecciones en las que unos 17 millones de venezolanos han sido convocados para renovar 603 cargos municipales y regionales, entre ellos 22 gobernadores.



"Aquellos centros de votación que tengan electores en cola deben permanecer abiertos (...) hasta que haya votado la última persona en la cola",ha precisado la presidenta del Consejo Nacional Electroal (CNE), Tibisay Lucena, quien ha recordado que así lo indica la Ley.



Lucena ha hecho esas declaraciones, junto a la directiva en pleno del organismo electoral, después de que representantes de la oposición denunciaran que el CNE incurriría en un supuesto fraude si prorrogaba el plazo de las votaciones independientemente de que existieran o no electores en cola.



Denuncias de la oposición



Julio Borges, Henry Ramos Allup e Ismael García, dirigentes de los partidos opositores Primero Justicia, Acción Democrática y Podemos, respectivamente, aseguraron minutos antes de la intervención de Lucena que el CNE había recibido "una fraudulenta" orden del Gobierno del presidente Hugo Chávez para prorrogar la votación.



El Gobierno "sabe que está perdiendo" y por ello esa orden, manifestó Borges en declaraciones a los periodistas en las afueras de la sede principal del CNE en Caracas, junto a los otros dos dirigentes opositores.



Al igual que Ramos Allup y García, Borges ha añadido que conocen que una orden en ese sentido habría sido impartida por el Gobierno, que así pretende impedir, según dijeron, "que se conozca que ha perdido".



"No vamos a permitir que con fraude y ventajismos se intente desconocer que mayoritariamente, incluso el propio pueblo chavista, le está dando una paliza a este Gobierno en las urnas", ha agregado Ramos Allup.



Las autoridades del CNE "no son capaces de aguantar una orden de las autoridades de Miraflores (el palacio presidencial), que quieren patear la Constitución, pero nosotros no vamos a aceptar vagabunderías de quienes no van a poder revertir los resultados", ha subrayado.



"No tenemos miedo y vamos a hacer todo (lo necesario) para defender la Constitución", ha agregado Borges, en tanto que García explicó que la intención de la presunta orden -desmentida por Lucena- sería "obligar" a que electores chavistas apuntalen a última hora la votación a favor de los candidatos oficialistas.



Prohibición de sondeos



Por su parte, Lucero ha advertido que el resultado electoral será divulgado en cada jurisdicción y solo cuando sea "irreversible" y ha recordado que los sondeos a pie de urna y otros extraoficiales están prohibidos, ya que su despacho es el único que emitirá la información pertinente.



En estos decimocuartos comicios desde que Chávez ganó por primera vez la Presidencia en 1998, tanto autoridades, analistas y activistas afines y detractores del Gobierno prevén un aumento de la participación, que se ha situado en torno al 50% en anteriores comicios municipales y regionales.



En las elecciones de hace cuatro años, la abstención fue de 54,6% y el chavismo ganó 20 gobernaciones, aunque cinco se desmarcaron luego del oficialismo, 278 alcaldías y la mayoría de los cargos legislativos municipales y regionales.



En los comicios de este domingo, la atención se centra en regiones claves, por su valor simbólico o su importante población, que pueden determinar la victoria de uno u otro bando, como los estados Zulia, Miranda, Guárico, Carabobo, o las alcaldías de Caracas y Maracaibo, en el oeste del país.



Chávez "reconocerá" los resultados



En el centro donde ejerció su derecho al voto, el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha asegurado que independientemente del resultado de los comicios, Venezuela "seguirá teniendo un alto grado de gobernabilidad", y ha reiterado su petición a la población para que espere el veredicto de las urnas con "calma y paciencia".



El gobernante, que lideró personalmente la campaña electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), repitió en las últimas semanas que está en juego "el futuro de la revolución bolivariana" en estos comicios, y advirtió que la oposición "gritará fraude" en las zonas donde pierda.



"El domingo a organizarse y, después de votar, todo el mundo a la calle", exhortó en los últimos días de campaña, si bien no reiteró sus comentarios de entonces cuando consideró que ante la perspectiva de una "aplastante derrota", la oposición buscará "reproducir el modelo aplicado en Nicaragua".



En sus declaraciones de este domingo, Chávez destacó que el gobierno "revolucionario" que lidera desde 1999 "siempre" ha reconocido el mandato popular, incluso cuando le supuso "grandes derrotas", como ocurrió con su propuesta de reformar la Constitución, rechazada en un referendo nacional hace un año.



El sistema automático de votación utilizado en ese referendo "es el mismo; uno de los más transparentes y confiables del mundo", lo que torna "imposible hacer fraude", ha sostenido.



Chávez, como también hicieron candidatos del oficialismo y otros de oposición, ha invitado a los electores a acudir a las urnas para cumplir con lo que llamó su "deber".