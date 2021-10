Puede estar 100 metros bajo tierra, ser fruto de una inversión multimillonaria y traer los hallazgos científicos más importantes de lo que va de siglo, pero el LHC no está, ni mucho menos, a la cabeza en seguridad informática.Lo acaba de demostrar un grupo de hackers griegos, que han entrado en CMS, uno de los cuatro detectores que servirán para analizar las partículas resultante de la colisión de protones en el enorme anillo del Gran Colisionador de Hadrones.Se hacen llamar el Equipo Griego de Seguridad y. Por eso han dejado un mensaje en la red del LHC describiendo al equipo de seguridad del experimento como "un grupo de niños de escuela" y advirtiendo que no se "metan" con ellos porque no tienen intención de interrumpir el trabajo del acelerador de partículas."Estamos bajando vuestros pantalones porque no queremos veros dando vueltas desnudos buscando esconderos en algún sitio cuando llegue el pánico", concluyen en la nota, escrita en griego y recogida por el Daily Telegraph Como resultado,en un ataque que ha sembrado el pánico entre los científicos, más por lo que podría haber sido el ataque que en lo que realmente fue, ya que se han quedado a un paso del sistema que controlar este enorme detector, un enorme imán de 12.500 toneladas, mide 21 metros de longitud y 15 de alto y ancho.El equipo que controla CMSque están en competencia directa con el otro detector capaz de analizar cualquier tipo de partícula, llamado Atlas, en la búsqueda del llamado bosón de Higgs o partícula de Dios , responsable teórica de que las partículas tengan masa."Parece que no hay ningún mal hecho. Por lo que puedo decir, fue alguien que quiere señalar que CMS es pirateable", ha reconocido James Gillies, portavoz del CERN, que ha explicado que el LHC tiene diferentes nueves de redes, unas abiertas al público y otras de acceso mucho más restringido.Lo más sorprendente es que el ataque se produjo justo cuando se estaba poniendo en marcha el acelerador ante la mirada atenta de toda la prensa mundial.Los hackers, que fueron estudiados detenidamente antes de ser eliminados para que no hubiese una 'puerta de atrás' instalada que permitiese un nuevo acceso a la computadora.Este sistema informático al que han accedido se llama CMSMON y se encarga de dirigir el software de CMS mientras el detector recoge datos de las partículas emitidas durante las colisiones que tratan de emular lo ocurrido en los momentos posteriores al Big Bang.El CERN en su conjunto cuenta con una estrategia de defensa en profundidad, separando el control de las redes y usando cortafuegos y complejas contraseñas para proteger el sistema de software malicioso, pero hay una creciente preocupación sobre el acceso a través de redes remotas o wireless y dispositivos USB, que ofrecen nuevas posibilidades para virus o 'gusanos' de entrar en la red.