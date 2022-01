Jonathan Demme, presidente del jurado

Jonathan Demme es un productor y director nacido en 1944 en Nueva York.Demme ha dirigido, entre ellos El mensajero del miedo (2004), The Agronomist (2002), Beloved (1998), Philadelphia (1993), El silencio de los corderos (1991), por el que ganó un Oscar y el Premio del Círculo de Críticos de Nueva York al Mejor Director, Casada con todos (1988), Algo salvaje (1986) o Melvin y Howard (1980), por el que fue nombrado Mejor Director por el Círculo de Críticos de Nueva York. Además, ha producido títulos como El diablo vestido de azul o Adaptation.. En 1991, El silencio de los corderos recibió cinco: a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado. Melvin y Howard ganó el Oscar al Mejor Guión.Demme ha realizado numerosos proyectos documentales. Ha producido y dirigido también una serie de documentales sobre la difícil situación de Haití. Además, ha dirigido el documental Cousin Bobby y producido la biografía Mandela, nominada a los Oscars.Los últimos trabajos de Demme son Rachel se casa, presentada en la Mostra de Venecia , y que será proyectada en la sección Zabaltegi - Especiales, y Right to Return: New Home Movies from the Lower Ninth Ward, sobre el esfuerzo de recuperación de Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina.Los continuos viajes de Demme para documentar las historias de la gente que se desarrollan continuamente dentro de la comunidad han inspirado cuatro películas biográficas más, que se encuentran en distintas fases de desarrollo: The Harrisons of New Orleans, The Carolyn Parker Story, Pastor Mel y The Blue House, que documenta el heroico esfuerzo llevado a cabo por la organización "Common Ground" en la comunidad.El talento creativo de Demme le ha llevado también al mundo de la música. En 2006,, volviendo a formar equipo con Neil Young, con quien ya había trabajado en The Complex Sessions, la película de 1994 que presentaba seis temas de su álbum "Sleeps with Angels".Demmede Bruce Springsteen, Les Frères Parent, The Neville Brothers, New Order, KRS-One y the Feelies, entre otros. También ha producido Konbit, un álbum de música haitiana.