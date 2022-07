¿Alguien sabe dónde está la canción del verano?

21 de junio. Llega el verano, el tan ansiado y esperado verano. Y con él llega el calor, las vacaciones, el amor, la playa, la canción, el chiringuito... un momento, ¿la canción? ¿Dónde está la canción del verano?

Uno de los grandes tópicos de la época estival lleva un par de años desaparecido. ¿Se ha jubilado? ¿Ha emigrado? ¿Se ha trasladado a la primavera por el cambio climático? ¿la raptó El Koala? En RTVE.es hemos decidido investigar.

Retrocedemos en el tiempo. Verano de 2006. Una canción suena en todos los ordenadores y mp3s del país. Habla de un corral y su cantante se hace llamar 'El Koala'. Esta fue la última vez que vimos a la canción del verano, así que hemos seguido su rastro.

"La canción la elige el pueblo"

En su casa de Málaga, dos años después, 'El Koala' prepara un verano repleto de 'bolos', antes de sumergirse en el que será su nuevo disco. Le preguntamos si sabe donde está la canción del verano y al cantante se le enciende la voz: "Aquello fue una alegría muy grande, un regalo de Dios, ahora me conoce toda España".

Tras el 'Opá, yo viazé un corrá', 'El Koala' contraatacó en 2007 con 'Mi carro', el clásico tema de Manolo Escobar, cantado a dúo con su autor. Sin embargo, el éxito no fue tan rotundo como con su corral. "La canción del verano la elige el pueblo. Si el pueblo no quiere escucharla, no hay nada que hacer".

Este año, el cantante que creó el rock rústico lo intentará con 'Chapón-Chapón, mi guitarra es de chapón', un nuevo tema que ya circula por Youtube, el medio que le encumbró a lo más alto de la canción estival.

Nuestra siguiente pista nos lleva al auténtico rey de las canciones del verano. Con muchos éxitos a su espalda, Georgie Dann no la da por perdida y cada año nos sorprende con una nueva vuelta de tuerca a su trabajo. Sin embargo, desde Poney Musical, su actual discográfica, nos dicen que el tema no interesa porque "el verano ya está muy avanzado..." ¡Ni el rey de la canción del verano quiere hablar de la canción del verano! Inquietante...

Las canciones del verano, "durante todo el año"

Tras la pista fallida, nos dirigimos a los expertos. Diego Manrique, subdirector de Radio 3, no da por muerta a nuestra desaparecida, pero le augura un futuro difícil o, al menos, más disperso.

"Ahora las canciones de encefalograma plano salen durante todo el año, no sólo en verano", afirma Manrique, que indica que la proliferación de medios ha cortado el antiguo éxito de la radio. "La multiplicidad de medios aumenta la fragmentación de los gustos. Además, si quieres vender un éxito, ahora tienes que hacerlo a muchos medios, no sólo a la radio, como antes".

En el mismo sentido se manifiesta Mauro Canut, compositor y cantante de Los Acusicas. "Ya no existe la radio, antes un éxito en una cadena comercial se convertía en la canción del verano, ahora no, ha cambiado el modelo de venta de las canciones". Canut también alude a las pérdidas económicas de las discográficas o, incluso, al cambio de temporada de Gran Hermano: "Las canciones que se escuchaban en Gran Hermano se convertían en éxitos veraniegos cuando el programa se hacía en primavera", asegura.

Por su parte, Manrique también apunta a la fragmentación de las vacaciones. "Las vacaciones no son como antes, que siempre eran en agosto y un éxito en una playa española se convertía en éxito en toda Europa, ahora las vacaciones y las canciones tontas suenan todo el año".

Un buen ejemplo de éxito fuera de temporada es el 'chiki-chiki', la última canción que arrasó en España. Antes de representar a Eurovisión, todo el país bailaba el 'breakindance' pero tras el festival, el hastío acabó con una madrugadora canción del verano.

¿Y este verano? ¿Reaparecerá la canción? Se busca tema "con un mensaje elemental, ritmo directo, melodía pegajosa y un programa vital para disfrutar este verano" o, quizá, algo así. Diego Manrique pone la receta, ahora sólo falta esperar si nuestra desaparecida decide volver...