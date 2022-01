Muere la 'bloguera' más vieja del mundo

Olive Riley falleció el pasado sábado 12 de julio en su casa de Woy Woy, New South Wales (Australia). Estaba considerada la 'bloguera' más vieja del mundo a sus 108 años de edad.

Riley nació el 20 de octubre de 1899 en la localidad australiana de Broken Hill, siendo la menor de 12 hermanos. A lo largo de su vida tuvo tres hijos y fue testigo de dos guerras mundiales.

Todas estas experiencias las relataba en las más de 70 entradas que subió a su blog llamado The Life of Riley, en honor a una serie americana de los años 50 y que actualizaba con la ayuda de su amigo Mike. Sin embargo, desde el pasado 22 de mayo Mike se encontraba de viaje y sus entradas fueron colgadas en otro blog, creado por el periodista australiano y amigo de la difunta, Eric Shackle.

La anciana consideraba su página un entretenimiento que le permitía tener la mente fresca y estaba encantada con la notoriedad que había alcanzado en toda la red. Sus entradas recibían numerosos comentarios de 'blogueros' de todo el mundo.

El pasado 10 de julio una entrada alarmó a los que la conocían. El título rezaba lo siguiente: "Olive gravemente enferma" (Olive seriously ill). En su contenido se explicaba que Riley había caído enferma y que no podría contestar a los comentarios que le llegaban a su página. Dos días después una nueva entrada confirmaba los peores augurios. Olive había fallecido en su casa de Woy Woy. Sus allegados agradecían las muestras de apoyo de los "cientos de amigos de Internet" que habían enviado sus condolencias.

Las últimas palabras de Riley en su blog fueron de agradecimiento a Brenda por haberle dedicado un poema y se despedía con las siguientes palabras "Love to all of you from wintry Woy Woy" (Amor para todos vosotros desde el invernal Woy Woy).