La portavoz del Grupo Popular, Soraya Saénz de Santamaría, continúa rompiendo lanzas en favor de Mariano Rajoy. En la última de la ristra de declaraciones de apoyo a su líder, la portavoz considera que Rajoy dio el sábado en Elche una "muestra de autoridad" en un momento en el que ha habido declaraciones que, en su opinión, "no son buenas" para el PP. "No creo que sea bueno que un dirigente eche en cara a otro determinados resultados que ha obtenido, y que trate de aparentar que en un debate unos caben y otros no", ha indicado en declaraciones a Onda Cero.

El presidente del PP, Mario Rajoy, dio un golpe de timón este sábado en Elche en el que invitó a Esperanza Aguirre a dejar el partido. "El que quiera irse al partido libertal o al conservador que se vaya", aseveró Rajoy sin mencionar a Aguirre directamente.

Además, Santamaría ha reprochado a Esperanza Aguirre que "quiera primar una parte sobre el todo", al tiempo que mantuvo que si se produce un debate ideológico, éste tiene que plantearse "con seriedad". En este sentido, ha agregado que "no es bueno" que su organización se derive "hacia una parte u otro tipo de modelos" que existen en Europa, pero que son "minoritarios", como, asegura, es el partido liberal o conservador.

Además, en una vuelta de tuerca al debate ideológico en el que está sumido el PP. Sáenz de Santamaría ha cerrado un poco más el círculo al afirmar en una entrevista concedida a El Mundo, que quien gane el congreso (el 20 de junio) tiene que ser cartel electoral de 2012.

El partido conservador Sáenz de Santamaría ha salido así al paso de los término en los que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, plantea la batalla. "El debate sobre el liberalismo o la socialdemocracia está de más. A estas alturas, con decir que somos el PP basta". La portavoz del PP ha contestado a las polémicas afirmaciones de Aguirre quien encendió el debate por enésima vez al declarar que no le sorprendía que los socialdemócratas se sintieran más cómodos con Mariano Rajoy al frente del Partido Popular que si estuviera ella. Posteriormente, la presidenta de la comunidad madrileña matizó sus declaraciones y dijo sentirse "encantada" de que se "haya abierto el debate ideológico".

El número dos del partido Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, ha decidido cuál será su futuro político después del XVI Congreso Nacional de junio. En las conversaciones con sus más estrechos colaboradores, ha transmitido "entre líneas" que su futuro político está lejos de la Secretaría General. Fuentes cercanas a Acebes han asegurado que éste ha decidido su futuro profesional, aunque no lo ha comunicado a nadie en el partido, salvo Mariano Rajoy, con quien sí ha mantenido alguna conversación "superficial" al respecto. Rajoy, que aspira a repetir como presidente del PP, tiene en su mano la continuidad de Acebes como secretario general. Debe ser él, cuando presente oficialmente su candidatura, quien desvele el nombre de su "número dos" en el partido.

Los barones con Rajoy Los barones del PP también han cerrado filas en torno a Mariano Rajoy. El líder del PP estuvo avalado sobre el escenario en su mitin en Elche, por cuatro líderes regionales de peso en el partido. Esta movilización de los barones se traduce en que Rajoy puede llegar a tener tantos avales apoyando su candidatura como presidente del PP para el congreso de junio que Esperanza Aguirre no llegue a dar el paso de presentarse por falta de firmas. Aguirre necesita 600 de un total de 3.025 compromisarios y la delegación madrileña sólo aporta 208. En este contexto, la presidenta madrileña se reúne en Madrid con su homólogo valenciano, Francisco Camps, para abordar cuestiones relacionadas con infraestructuras e inversiones comunes. Los dos dirigentes del PP también hablarán del agua y de la necesidad de negociar un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, si bien la guerra abierta en el PP estará presente en las conversaciones.