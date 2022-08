Paper problem

Dare to be different

Yoyo en inglés

Al lagarto Giuseppe no le gusta hacer cosas de lagartos como tomar el sol o comer moscas y todos los demás lagartos piensan que es un raro y no quieren jugar con él. Pero los hermanos les hacen ver que ser diferente no tiene por qué estar mal.

6 min, 57 sec

15-08-2022 01:00:00

Yoyo en inglés - Dare to be different