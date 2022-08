An encouraging word

Never fear the Doctor's here

127852

Yoyo en inglés

6589222

Never fear the Doctor's here

Muchos de los animales del bosque están enfermos, pero no quieren ir al médico porque les da miedo. Los hermanos intentarán hacerles ver que ir al médico cuando estás mal tiene muchas ventajas.

6 min, 55 sec

16-08-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6589222/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/yoyo-ingles/video/never-fear-the-doctors-here/6589222/

https://www.rtve.es/v/6589222/

Yoyo en inglés - Never fear the Doctor's here