Grouchy day

The castle that never sleeps

Yoyo en inglés

The castle that never sleeps

Son las doce de la noche, pero nadie duerme. Yoyo y sus amigos están celebrando una fiesta de pijamas porque el castillo ha sido embrujado con un hechizo y nadie volverá a dormir nunca jamás. sin embargo, después de tanta fiesta, los chicos están cansados y quieren dormir, pero no pueden.

