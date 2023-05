(RÍE) Los Autobots se van a recalentar

cuando descubran que les hemos robado su reserva.

-Se lo tienen bien merecido por trabajar con humanos.

-El dulce Energon.

-Justo como dijo mi soplo: mucho material y ni rastro de guardias.

-¿Qué?

(Música)

¿Optimus?

-Las cosas no son siempre lo que parecen y ahora es cuando os rendís.

-Los Decepticons nunca se rinden sin antes luchar.

-Esperaba que dijeras eso, hace mi trabajo más divertido.

-Alto. Swindle, la guerra ha terminado,

os ofrecemos una vida tranquila. -Sí, entre rejas.

-Lo siento, Optimus. Pero creo que pasamos.

(Música)

(GIME)

(GIME)

(Música)

¿Qué?, ¿creíais que os tendí esta trampa para dejarlos escapar?

-¿El soplo nos lo diste tú? -Aquí tenéis otro: esquivadlo.

-Porras.

-No me rendiré y no daréis con todos los Constructicons del planeta.

-No puedo estar de acuerdo.

(GRITA)

(GRITA)

(Música)

¿Qué es esa cosa? -Nunca había visto tecnología así.

No son cybertronianos, pero parece que nosotros somos su presa.

-¿Crees que tiene algo que ver con los rumores?

-¿Sobre los Decepticons desaparecidos?, tal vez.

Quizá sea un mal presagio para todos nosotros,

detrás de esto puede haber más de lo que parece a simple vista.

(Música)

"Transformers: la chispa de la tierra"

"Legado secreto - primera parte"

¡Funciona! Qué gran invento, Robby.

Cruza los dedos.

Nada, prueba a recoger un poco.

Sí, por fin.

No lo muevas, ahora puedo mandar men...

Chicos, la cena está lista. No encontraba el papel de aluminio,

así que, tienen una pinta un poco rara.

No critiquéis, ¿esa es mi bici?, ¿dónde estáis?

Buscando papel de aluminio, en seguida vamos.

Mi abuelo me la regaló, cuídadla bien.

Espera, para. Te pillé.

Muy bien.

-¿Sabes qué diría un chico de bambú acerca de mi comida?

Que es la caña.

-Tú eres la caña y más si le preparas a una guardabosques

hambrienta su plato favorito.

(Teléfono)

Hijo, suelta el móvil. Sabes que no están permitidos en la mesa.

¿Puedo mandar un mensaje más? Comunícate con nosotros, chiqui.

Éste es nuestro momento especial en familia.

Tres, dos, uno, el premio para ninguno.

(RÍE) No es justo.

Conozco esa sensación.

Se me ocurre que mañana podríamos ayudarte a desembalar tus cosas

y sacar esas cajas de la mudanza.

-Sí y elegir un color para tu habitación y pintarla.

¡No quiero pintarla! Echo de menos mi cuarto en nuestra antigua casa,

¿no podríamos por favor volver a Filadelfia?

Robby, hemos hablado de esto. Sí, pero nunca me escucháis.

Aquí no hay cobertura, así que no puedo hablar con mis amigos.

Y el Wi-Fi solo está en esta habitación y qué sorpresa,

no me permiten usarlo, para mamá y el "trabajo de sus sueños".

Hijo, en las familias se apoyan unos a otros.

Todos tuvimos que hacer cambios para venir aquí.

-Y no nos iremos de aquí. Tema zanjado hasta que estés dispuesto

a tener una conversación respetuosa.

(RESOPLA)

(Puerta)

A lo mejor podría intentar hablar con Robby,

los rollitos ayudan a romper el hielo.

Llévate uno más.

Robby, a que no sabías que esta casa viene

con servicio de habitaciones incluido.

(Música)

No podemos salir solos en bici por la noche.

¿A dónde vas? A mi verdadera casa, Filadelfia.

¡No se puede ir en bici hasta Filadelfia!

¡Más despacio, mis piernas no tienen turbo!

(RESOPLA)

Te arreglo la bici y te vas, ¿entendido?

Robby... No muevas el bote.

¡Robby!

¡Corre!

¿Qué son esas cosas?

¡Corre y no me sueltes!

(GRITA)

¿Estás bien, Mo?

Estaré mejor cuando me aleje de esas arañas tan raras.

Sí, será mejor que te lleve a casa.

¿Eso significa que te vas a quedar aquí conmigo, con mamá y papá?

Deja de hacer eso. ¿De hacer qué?

(RESOPLA) De intentar controlar mi vida.

¿Qué pasa contigo, Robby? El hermano mayor que conozco,

nunca correría una aventura sin mí.

Desapareció al irnos de la ciudad, aquí no hay por lo que quedarse.

¿Ni siquiera por mí? Bueno, tú, eso no es, no digo...

(GRITA) Yo puedo gritar más...

(GRITA)

(Música)

Solo es una cueva brillante.

Tranquila, John Henry.

(GRITAN)

¡Hala!

No hay un sitio así en Filadelfia.

¿Crees que alguien habrá estado aquí abajo antes?

Alguien habrá tenido que dejar eso.

¡Así empiezan las pelis de terror! Podría ser el huevo

de un bicho mutante o convertir tu mano en baba o a lo mejor,

se trata del ojo maldito de un dios dinosaurio.

Acabas de romperlo. No, qué dices.

¿Ves?, está bien. Échame una mano.

(Música)

"Legado de esperanza".

¿Qué está pasando? Robby, haz que me suelte.

No puedo quitármelo. ¡Robby!

(Música)

¿Qué son?

Tienen... ¿Miedo de nosotros?

Tú también lo has notado, ¿verdad? Totalmente.

Es como si este guante me mandara sensaciones de otra persona.

De Twitch y Thrash.

¿Por qué sabemos sus nombres?

¿Creo que estamos conectados a ellos?

¿Robby? ¿Mo?

Ellos también saben nuestros nombres.

Mo...

Tranquilos, no hay por qué tener miedo.

(SUSPIRAN)

Ahora siento... calma.

Pues tienen que ser ellos, porque te aseguro que yo no.

¿Humanos? ¿Amigos?

Amigos.

(Música)

Mi hermana y yo no os haremos daño.

(GRITA)

¡Qué pasada! Eres una Transformer. Vale, tenemos que llevarlos a casa.

Y que lo digas. Twitch, Thrash, hablemos.

¿Qué os parecería dormir en nuestra casa y ser mejores amigos?

Impulsos cálidos, transformación en besties confirmada.

Vaya, sean lo que sean estos ciberguantes,

tardaré un poco en acostumbrarme. Lo solucionaremos juntos.

(Música)

De modo que quedan más Decepticons en la zona,

¿amigos tuyos? -Venga ya, hombre.

Yo lo conozco esos tíos, soy un código Autobot contra la tortura.

-Yo no soy un Autobot ni uno de sus patéticos aliados

y tú me vas a ayudar a convertirme en mucho más.

Todo despejado.

Papá se ha dormido corrigiendo los trabajos de sus alumnos.

Seguid andando. ¿Quién es?

Vamos.

Verás cuando les digamos que hemos adoptado a unos Transformers.

Para el carro. No podemos contárselo ni a papá ni a mamá.

¿Por qué no? Piénsalo, somos niños y ellos son

dos Transformers nuevos que acaban de nacer en la tierra,

se los llevarían.

Tenéis que esconderos aquí esta noche ¿vale?

Siento que no estás contento.

Es que, ¿no queréis estar con nosotros?

No, claro que sí. Escucha, Thrash.

Me iba a ir de aquí para siempre cuando os he conocido,

pero ahora sois la única razón para quedarme.

Vale, la segunda razón. Por favor, escondeos hasta mañana.

Luego pensaremos en cómo hacer que a nuestros padres les parezca bien

que os quedéis aquí para siempre. Noto esperanza,

lo que dices es sincero. Por supuesto.

Mañana, aprenderéis lo que significa ser Transformers.

Por ahora, echadle un vistazo a esto.

Veréis por qué sois tan especiales.

Nunca se creerían esto en Filadelfia.

¿No te alegras de haber cambiado la ciudad por esto?

-Todos los días, amor. Es un nuevo comienzo para todos nosotros.

(Ventana)

Mo dice que eres un dormilón. ¿Por qué?, dormir es muy aburrido.

Leímos los libros de historia. Oye, estos Transformers

están como una regadera. Qué raro, eran vehículos

en los que yo he leído. Me alegra que os gustaran.

No deberían estar aquí. Estoy en ello.

¿Quién quiere jugar al escondite? Una competición, te escucho.

Genial, vosotros escondeos y yo intento encontraros.

Preparados, listos, ya.

¡Esperad, donde papá y mamá no os vean!

(Música)

Mamá vio a Mo, otro juego. ¿Ir al granero a esperar a Robby?

No, cosas de Transformers.

(GRITA)

Vale, puntos de estilo por dolor.

Puede que los cómics no fueran la mejor forma

de enseñarles a ser Autobots.

He cambiado el modo vehículo, me siento muy monovolumen.

Sí, Twitch y Thrash necesitan aprender cómo ser un Transformer.

Sin tanta intensidad.

¿Y si hacemos que papá cuente la historia de cómo

los Transformers llegaron a la Tierra?

Twitch y Thrash pueden escucharla y ver en qué se diferencian

de los cybertronianos. Y por qué tienen que esconderse.

¡Cuéntame tus secretos!

(ALARMA)

¿Un picnic para desayunar burritos?

Iba a proponeros que entrarais a leer algo. Pero hijos,

comer con las manos y una historia, así me ganáis el corazón.

Me estás pisando los servos. Es que no oigo nada.

Venga, papá. Háblanos de la guerra de los Transformers.

¿Mi historia favorita? Vale, de acuerdo.

El 17 de septiembre de 1984 todo cambio en la Tierra.

Pero es mejor empezar en Cybertron,

un planeta a años luz de la Tierra habitado por Autobots heroicos

y Decepticons despiadados.

Papá, ¿eso no es simplificar demasiado las cosas?

Oye, ¿quién está contando la historia?

Se entabló una batalla épica entre los dos bandos,

el poderoso Optimus Prime contra el cruel Megatron.

Uno seguirá en pie y el otro caerá. ¿Puedo hacer de Megatron?

Poco te empeñas en tirar tu vida por la borda.

Entra en acción Bumblebee, el más osado, el más valiente.

Lo pillamos, papá, es tu favorito. Ya lo sabes.

Bumblebee retuvo al enemigo en Cybertron.

Yo me ocupo de esto, chicos. Vale, adiós y gracias.

En la Tierra, algunos seres humanos increíblemente

valientes unieron fuerzas con Optimus Prime.

Como mamá. No hay nadie más valiente, pequeña.

Y no te lo vas a creer, Bumblebee también se presentó.

Hola, chicos. Pero Megatron y sus Decepticons

amenazaron con aplastar todo a su paso.

Así que para proteger el universo, Optimus destruyó su único camino

de vuelta a casa: el puente espacial.

Con la esperanza de que los seres humanos

y los cybertronianos pudieran vivir juntos en paz.

Puede que Optimus tenga razón después de todo.

Por fin se había acabado la guerra de los Transformers.

Papá, ¿qué le pasó a Bumblebee? No se volvió a saber nada de él.

Pero Bee tiene que estar vivo en alguna parte, como siempre digo,

en esta vida es mejor ser un optimista que ser un Megatron.

Es todo. Gracias por la historia, papá.

Voy a necesitar otro burrito.

¿Y bien, no ha sido una historia genial?

Siento... ¿confusión?

Es solo que, aunque realmente seamos Transformers,

no nos sentimos parte de esa historia o lucha.

Exacto, ya seremos guerreros más tarde, porque ahora

quiero aprender cosas de este lugar.

(Música)

¿Qué narices ha pasado ahí?

(Música)

Has tirado los conos. -Lo siento.

OP tiene uno de esos días. -Y me temo que no será el último,

esta ciudad podría estar en peligro, teniente Malto.

-Es guardabosques Malto, OP. ahora trabajo para el parque,

no para los Autobots. La guerra se acabó y también la colaboración.

-Considéralo un trabajo para Fantasma.

-No creo en los fantasmas.

-No, Fantasma es una agencia militar secreta.

Trabajamos con ellos para poder asegurar

la buena relación entre Cybertron y la Tierra.

-Fantasma fue quien creó tu trabajo para trasladarte

a su cuartel general aquí.

-Entonces todo esto es una mentira. -Necesitábamos a la mejor,

un nuevo enemigo misterioso amenaza esta ciudad.

Uno que ataca a nuestros convoyes y rapta a nuestros prisioneros.

-¿Quieres decir que hay Decepticons y más

de lo que sean esas cosas aquí en Witwicky?

(Helicóptero)

(Música)