Transformers: La Chispa de la Tierra - Mooooviendose

Nuevo récord de velocidad, sigo en forma.

No necesito practicar puntería. Hola, Bumblebee.

¿Qué te parece tu nueva habitación?

Thrash se ha pedido la litera de arriba, tú y yo abajo.

Mo dice que el olor a caballo le da un "toque".

La mejor misión del mundo.

-¡La mejor misión del mundo!

"Transformers:

la chispa de la Tierra."

Lista de tareas: Salir del escondite, hecho.

Entrenar a los reclutas, pronto estará hecho.

Reunir a los Autobots, Oh, Primus estoy deseando...

"Muuu-viéndose."

-Hola, ¿qué tal, doctor Malto?

Solo estaba preparando la lección para los Terrans.

-La mejor parte de ser profesor, ¿verdad?

Dar clases y cómo no, poner notas.

-Los tres bots estaréis un poco apretados en el granero,

así que, si queréis añadir paredes

o cualquier cosa para estar cómodos, adelante.

-Te lo agradezco, teniente Malto.

Pero entrenar a los nuevos reclutas será una misión vista y no vista.

Me habré ido antes de que os deis cuenta.

Ríndete, Thrash.

Tenemos muchas más manzanas que vosotros.

Va a ser que no.

(RÍE) ¿Ah sí?

Oye, esas son...

Todas para ti.

¿Por qué esta vaca es más pequeña y adorable

que el resto de las vacas?

Pues porque acaba de nacer.

¡Como nosotros! ¿Y después se convierten en esto?

(ASIENTE) Pero por ahora es tan mona y tan pequeñita.

Mira qué pelo tan suave. Qué orejitas tan cuquis.

Las ruedas al asfalto, Terrans.

Es hora de entrenar.

Para, Bee. La estás asustando.

Además, ¿qué hay que aprender?

Twitch y yo ya sabemos cambiar de modo y esas cosas.

Cambiar no es la lección.

Es lo que hacéis para empezar a entrenar.

Bueno...

vamos allá.

¡Tachán!

Te toca, helicóptero.

No hay problema,

me convierto en dron constantemente.

No lo entiendo, me transformé justo antes de que tú llegaras.

(IRÓNICO) Ajá...

Es verdad, Bee.

Sí, cuando no estaba bajo tanta presión.

Muy bien, tenemos mucho en lo que trabajar.

Transformarse es fácil, de hecho así nos llamamos,

así que hoy vamos a trabajar en...

Lo cierto es que estamos muuuuuy liados.

Orejas blanditas nos necesita para que le demos manzanas

y muchos mimos.

¿Quieres otra manzana?

Vale, entrenaremos fuera del horario.

Esta noche es el día de la semana que los Malto nunca se pierden:

noche de juegos en familia.

No tengo ni idea de qué es eso, pero ya me encanta.

Deberías venir, Bee.

Ahora formas parte de la familia Malto.

Ya, gracias. Pero no.

Estoy aquí para cumplir una misión muy importante,

Optimus Prime me encomendó introducir a la nueva generación

en la cultura cybertroniana... (RÍEN)

Qué mona es.

No me lo pudo creer.

Me están ignorando a mí, a Bumblebee.

Explorador, mensajero de información vital...

-Justo a tiempo.

Estaba revisando mi colección de Bumblebee,

creo que lo tengo todo.

Bueno, todo menos tu autógrafo.

Guiño, guiño.

Y... ¿en todos los demás?

Espera, ¿se supone que este soy yo?

-Sí, ¿a que son graciosos? -Las cejas no se parecen en nada.

-Anda.

-Dame fuerzas.

¿Sabes qué? Deja la caja. Te buscaré cuando termine.

Mi cara no es un juguete. (GRITA)

Se suponía que esta misión sería fácil.

No saldré nunca de aquí.

-Canal de Optimus Prime, adelante.

-Oh, Megatron, tengo una pregunta para Optimus,

pero le llamaré más tarde.

-A lo mejor te puedo ayudar.

-Claro. A ver, hablando hipotéticamente.

Si tus tropas no te escucharan, ¿tú qué harías?

-Cuando comandaba legiones de Decepticons

mi estrategias siempre era intimidar,

un poco de fuerza bruta, una demostración de mis armas,

ese tipo de cosas.

Mi movimiento final era el turbo tornado donde...

(Explosión)

-¡Madre de Dios!

"Módulo de entrenamiento completado".

Atención, novatos.

La clase ha empezado.

¿En serio?

Yo no quería estar aquí.

(EMPUJA CON ESFUERZO)

¿Pero qué me pasa?

¿Por qué no puedo transformarme?

Se supone que forma parte de mi esencia,

seguro que nadie tuvo que enseñarte a comer manzanas.

Está bien, lo volveré a intentar.

(EMPUJA)

Está entrenando.

Vamos, no necesito la ayuda de ese sabelotodo amarillo.

¿Sabelotodo?

(MUGE) -¡Ah!

(MUGEN)

Estáis por todas partes.

Canal de Optimus Prime, Elita Uno al habla.

-¿Elita? ¿Optimus está intentando evitarme?

-Bee, he sido su segundo durante megaciclos.

¿Qué quieres, Bumblebee?

-A ver, hipotéticamente hablando.

Si tus compañeros de batalla no te prestan suficiente atención...

-¿Problemas con los Terrans? -Sí, no me escuchan.

-Darles una razón para hacerlo.

¿En qué tipo de cosas están interesados?

-Ah... -Ahí está el problema.

No puede ser un líder sin conocer a tu equipo.

Seguro que te escuchan si les demuestras que te importan.

-No he venido a hacer amigos,

solo quiero terminar esta misión y volver a ser un héroe.

-Ya, claro.

Pues suerte con eso, héroe.

Vale, percibo una sensación,

pero es cálida y me daban ganas de...

¡Reír!

¿Con esto es con lo que estabais tan liados?

Comprobamos nuestra conexión emocional con Robby y Mo.

Entonces estos regalos que os he traído tendrán que esperar.

¿Regalos? Soy todo oídos.

Estos son vuestros nuevos intercomunicadores

para estar en contacto durante las misiones.

¡Pero si son como tú! Sí, pero las cejas no se parecen.

¡Dejad de reíros en mi cara!

Qué grosero.

Esperad.

Parad.

Vamos, piensa, conoce a tu equipo. Demuestra que te importan.

Habladme de esa noche de juegos en familia.

¿En serio?

Te va a encantar, Bee.

Bienvenidos a la primera noche de juegos de la familia Malto

en la edición del pack de expansión cybertroniano.

Me parece que la mesa nueva cojea un poco.

Esto lo arreglará.

Muy bien, hora de elegir equipo.

-Permiso para pedir a Twitch y Thrash, teniente Malto.

Lo siento, Bee, ya los hemos pedido.

¿Pero cómo?

Con esto, simplemente lo hemos sentido.

Puedes ir con mamá y papá.

Pellizcadme, estoy en el equipo de Bee.

Recuerda, un buen recluta considera todas las posibilidades

antes de actuar.

¿Todas las posibilidades?

¡Sí!, gracias por la ayuda.

Eso es.

No esa posibilidad.

Bien, siguiente juego.

-Mímica.

Mo y Thrash, os toca.

Vale, Mo es una Decepticon herida.

¿Cómo colocas una trampa para retenerla?

¿Es una Decepticon herida?

Mal, es evidente que es una gallina.

¡Robby!

Ah, sí, ahora veo la gallina.

Campo de fuerza invisible.

Mo, ¿estás escuchando a alguien?, porque yo no.

Soy yo, estoy hablando y enseñándoos a pensar bajo presión.

De nada.

-Mo, cielo, coge otra palabra.

No es justo, ni siquiera habíamos empezado.

Bee nos ha molestado en nuestro turno.

También a Robby y a mí en los tres últimos juegos.

Lo que pasa es que sois unos tramposos.

Tenéis que respetar a vuestros compañeros,

estamos en el mismo equipo.

No, no lo estamos, es la idea de esto.

¿Por qué no nos dejas jugar tranquilos en lugar de entrenar?

Solo intento ayudaros,

no tendría que hacerlo durante vuestra noche de juegos

si hubiésemos entrenado en vez de perder el tiempo con una vaca.

¡Se llama Orejas Blanditas!

Oh, vamos, era un calamar.

¿Lo ves?

¿Quién se ha creído Bumblebee

para convertir el tiempo en familia en entrenamiento?

Ala, un momento, he cambiado de forma.

¡He cambiado de forma!

Orejas Blanditas, lo he hecho, por fin lo he conseguido.

No, no, no te asustes.

Espera, volveré a cambiar.

"Aquí Optimus Prime."

-Optimus, por fin.

Llevo todo el día llamándote

porque tengo problemas con los Terrans.

No me respetan, tampoco me escuchan, no les interesa mi entrenamiento.

¿Cómo puedo fallar en una tarea tan sencilla?,

Pasar tanto tiempo en mi escondite

quizá me hizo olvidar cómo ser un héroe o...

-"Te engañe.

(RIENDO) Seguramente estoy en una misión,

deja un mensaje".

-"Buzón de voz lleno".

Por favor, no más autógrafos ni cumplidos.

No soporto escuchar lo increíble que crees que soy

cuando estoy en mitad de un fracaso.

-Estoy aquí porque creo que te debo una disculpa.

Te ayudaremos si lo necesitas.

-Ojalá supiera que hacer para que los Terrans me escucharan.

(RIENDO) ¿Si averiguas cómo hacerlo me lo cuentas?

Los niños son un misterio.

Escucha, a esa tarea nos hemos enfrentado todos

e intentamos dar con nuestro método.

Esos Terrans tienen que aprender cosas

que ni su madre podría enseñarles.

Pero sé en mi corazón que tú puedes.

-Gracias, teniente Malto.

-Puedes llamarme Dot.

-Y todos mis amigos me llaman Alex.

No digo que seamos amigos.

A ver, podríamos, si quisieras.

-Sería un orgullo, Alex.

-Pellízcame, ahora soy amigo de Bee.

-Vale.

Ese ruido venía de aquí.

Twitch, ¿qué ha pasado?

Ha sido sin querer,

pero estaba intentando volver al modo bot y no podía

y rompí la valla y las vacas han huido,

incluida Orejas Blanditas y no sé qué hacer.

"Bumblebee, ¿estás ahí?

Bumblebee.

Estoy usando el walki, como dijiste.

Contesta, por favor."

Thrash, soy Bee, adelante.

"Ah, genial.

"Oye, espero que no estés enfadado con nosotros por romper el granero,

porque necesitamos tu ayuda en el prado pero ya."

¿Cómo está la situación? Mal.

Orejas Blanditas.

Todo el rebaño se escapó al romperse la valla.

¿Qué hacemos? Es nuestro primer rodeo.

Necesitamos un plan.

Twitch, coge mi walki, sobrevuela el prado y dinos qué ves.

Las vacas se dirigen hacia las vías del tren.

Tenemos que desviarlas sin asustarlas.

Buena idea.

Thrash, conviértete en vehículo.

Así te será más fácil pastorear al ganado.

(HACE ESFUERZOS)

¿Cómo cambias tú de modo, Bee?

Es algo que deseo en mi chispa, ¿qué sentís vosotros?

Cuando Thrash y Twitch cambian, se sienten a salvo, felices.

Oh, ahora entiendo por qué mi forma de enseñar

no ayudaba con eso.

¿Me muestras cómo funciona?

Algunas veces, cogernos de las manos ayuda.

¡Sí! Autobots, vamos a recoger a esas vacas.

¡Yija!

¡Yuju!

¡Yija!

Ahora se están "muuuuviendo".

Esperad.

Sigo sin ver a Orejas Blanditas.

Ve a buscarla.

Nosotros llevaremos a las demás a casa.

¡Yija!

Buen trabajo, equipo. Sí.

Te ayudaré, pequeña.

Oh.

Tienes razón, vayámonos a casa.

Ah, mi pie, se ha atascado.

Transfórmate, transfórmate, transfórmate.

Oh.

"Bumblebee, estoy atascada en la vía y se acerca el tren.

No puedo transformarme, ayúdame."

Enseguida estoy ahí. Yo también voy.

No, le conseguiré tiempo a Twitch.

Tú mantente en calma y mándale esa sensación ya.

Podemos ayudarla, Robby.

Twitch, puedes hacerlo, lo he visto.

No sé cómo ser una transformer, Bee.

No soy como tú, no sé cómo hacer que funcione.

Piensas a demasiado.

Esto es algo que debes sentir.

¿Un tren fantasma?

No quiero saber cómo avanza este trasto.

¿Qué estás haciendo? Nos aplastará a los dos.

No me iré hasta que estés a salvo.

Eso es ser un equipo, es como ser una familia, siente eso.

Vamos, Twitch, tú puedes.

Justo por esto se le llama entrenamiento.

(AMBOS) ¡Ah! Twitch.

(AMBOS) ¡Twitch!

Gracias, Bee.

Debería dároslas a vosotros.

Por primera vez, me he sentido realmente parte de un equipo.

Querrás decir de una familia.

Todos te hemos oído decirlo por el walkie.

No se puede retirar.

Mira, ¿lo ves?

Ahora sí se parece a ti.

Bienvenidos a la noche de juegos de la familia Malto,

toma dos.

Edición especial granero arreglado.

Vamos, Bee, tira ya los dados.

-"Bumblebee, soy Optimus,

perdona por no haber respondido antes.

¿Estás libre para hablar ahora?"

-La verdad es que me has pillado en medio de un asunto.

Ya te llamaré.

Hala. ¿Acabas de darle largas a Prime?

Estoy ocupado con mi familia.