(Música)

No tan rápido, Decepticon.

Voy a quedarme con tu energón, Autobot.

(Música)

¡Así no me detendrás, Twitch!

Y ¿qué me dices así? ¡Ja!

Disfruta desde el banquillo, deceptibicho.

(Música)

¿Energón sin vigilancia?

Muy fácil.

¡Ja!

¡Está protegido!

Los Autobots siempre ganan.

¿Has pedido que te lleven a Villa Perdedores?

Twitch, ¡coge su bandera!

¿Quién ha cogido la bandera?

¿Bandera? ¿Qué bandera?

Escúpela, chico moto.

¡Suéltalo!

Supongo que la lección que todos hemos aprendido hoy

es que no hay que bajar la guardia,

porque los Decepticons te alcanzan siempre.

Oye, jugamos sin hacer trampas.

Excepto cuando hacéis trampa.

¡A por él, Twitch!

Se acabó el juego, ya podéis parar.

Deja ya de morder a tu hermana.

-Nunca he visto un desayuno tan rico,

la manera perfecta de empezar un gran día.

-Familia, reunión.

"TRANSFORMERS, LA CHISPA DE LA TIERRA"

"Normas de la casa".

Pueden ocurrir accidentes, eso lo entiendo.

Por eso creo que este es el momento adecuado

para hablar de las normas de la casa.

Noto a una aguafiestas.

Ya conocéis la mayoría de ellas:

ayudar a la familia, es mejor hablar cuando te enfadas...

-Y que no hay que dejar que nadie nos vea.

Recordad, estamos de incógnito.

-Si los agentes de Fantasma supieran que hay Terrans,

vendrían a por vosotros

y no podemos dejar que rompan esta familia.

-Hablando de romper, vamos a añadir otra norma.

Prohibidos los bots en la casa.

Robby y yo llevamos años siguiendo las normas,

está chupado.

Si está chupado, está superado.

Cuenta conmigo.

Y conmigo no.

Aún no se ha hablado de la tabla de tareas.

Porfa, papá, no digas pegatinas.

¡Conseguiréis pegatinas!

¡Oh!

Cada vez que colaboréis con una tarea,

conseguiréis una estrella y el niño con más estrellas

al llegar el finde, se lleva una recompensa.

¿Es como un juego?

Tranquila, Twitch,

nos vas a fundir el sistema nervioso con tanta alegría.

A mí no me la cuelan, tener reglas no me parece justo.

Normalmente no tendrás ni que pensar en ellas

y, cuando lo hagas, te ayudaré, T.

Está bien.

¿No debería ser yo T y Thrash "fff"?

Deja que disfruten de su momento.

Gracias por intentarlo, Mo,

pero un fuerte en el jardín no es lo mismo que estar en tu cuarto.

¿Qué te parecería si trajera aquí mi pecera y mi puf?

Una idea mejor,

los bots no pueden entrar en la casa pero las motos sí.

Si me transformo, tu madre ni siquiera sabrá que estoy allí.

Mamá lo sabrá.

Mamá siempre lo sabe.

¡Mo, cariño!

¿Lo ves?

Vamos al almacén de madera.

Portaos bien.

Mo, es perfecto.

"Prohibidos los bots en la casa" es la norma de tus padres.

Como han salido, podemos ignorarla.

Supongo que tiene sentido.

(Música)

No te choques, por favor.

Vas bien. Por aquí.

Mete primera para subir.

Nos sentaremos tranquilos a ver la lucha libre.

¿Qué podría salir mal?

(GRITAN)

Un, dos, tres, ¡ganadora!

(RÍE)

Morgan Violet Malto y Thrash...

Malto. Estáis los dos castigados.

(Música)

-Escáner de energón, podría llevarme hasta Hardtop.

Campos de fuerza de energón.

(Música)

-Decepticons solitario a la fuga, solicito refuerzos locales.

-Gracias por tu ayuda, Bee. La has reparado muy rápido

pero ¿sabes cómo habría sido aún más rápido?

¡Pum, Pum!

-Alex, por última vez,

no voy a usar mi aguijón para proyectos de bricolaje.

-Piensa en lo rápido que rasparíamos la pintura,

cortar madera, ¡cocinar unas tortillas!

Vamos, sal, hierbajo.

No hay recompensa que merezca este esfuerzo.

¿Te rindes?

¿Qué hay de la tabla de tareas?

No conseguirás tu estrella.

Luego elijo una tarea más fácil.

Bien, ¿arranco las hierbas y consigo tu estrella?

Adelante, tú misma.

# Ganaré esa estrella # una o dos, a ver,

# haciendo tareas # que Robby no quiere hacer. #

(GIMOTEAN)

Norma número tres, usad palabras.

Ni móviles, ni amigos, ni diversión.

Nos morimos de aburrimiento.

Menos mal que sobreviví a ese bronceado.

"Guardabosques Malto, Decepticon visto en el centro.

Solicitan refuerzos urgentes en la escena."

-Hablaremos luego, chicos.

Debo castigar a alguien más por romper las reglas.

Si nos va a tratar como Decepticons,

tal vez deberíamos ser Decepticons.

Era más divertido.

Mo, es como si pensaras lo mismo que yo antes de decirlo.

Pero seguimos castigados.

Cierto, pero no han especificado dónde tenemos que estar castigados.

Se supone que el castigo se cumple en casa.

Los Decepticons no lo harían.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Yuju!

¿Ves, Mo?

Esto, esto es lo que significa estar castigados.

¡Aire fresco!

(Música)

Robar es mucho más difícil en solitario.

Es una pena que no pueda buscarme un socio.

¿Qué es eso?

Un bot sin placa. Es hora de hacer un nuevo amigo.

Esto distraerá a los matones de Fantasma.

(Música)

-Coged más extintores y una manguera.

-No hay tiempo para hablar,

seguidme si queréis salir de aquí con vida.

(Música)

Tenéis suerte de que el viejo Swindle os haya encontrado primero.

Los cons solitarios no duran mucho por aquí.

No somos Decepticons.

Yo soy Thrash y ella es Mo.

¿Estamos en peligro?

No, ya no, pero no os conviene alejaros de mí.

No os voy a entregar pero Optimus y sus matones de Fantasma

están por todas partes.

¿Conoces al señor Optimus?

A que es genial.

Sí, ese calificativo le pega.

Oye, y ¿si dejamos a la renacuaja aquí y damos una vuelta?

Mo es mi hermana.

Donde yo voy, ella va.

Bien, has pasado mi primera prueba.

¿Prueba?

Sí,

en mi equipo no entra nadie que no sea leal

aunque eso no significa que tengáis lo que hace falta.

Claro que lo tenemos y ¿qué tiene de genial tu equipo?

Nada, si detestas la diversión.

¡Nos encanta!

Pero estamos castigados y las normas dicen...

Aquí fuera no hay normas pequeñaja,

hago lo que me da la gana,

y si os unís a mí, también podréis hacerlo.

¿Sabes?

Tu madre podría aprender mucho de este tipo.

Una entrada a la ciudad de la diversión.

(Música)

¿Ese cartel no significa que está prohibido pasar?

Ya, sí, pero ¿sabes una cosa?

No veo que ponga que no se puede patinar.

Debería ponerlo para estar prohibido.

(Música)

(RÍEN)

¡Allá vamos, Mo!

¿Una carrera hasta el maizal?

Me encanta estar castigado.

(Música)

¡Ja! ¡Intenta alcanzarme, triciclo!

Oye, estoy hecho para esto.

¡Sí!

Podemos levantar todo el maíz otra vez, ¿verdad?

¡No, serán gamberros!

¡Yuju!

¡Ja, vencido por un sidecar!

Desde luego que sí.

El otro bot que conozco que podría ganarme es mi hermano,

Hardtop.

Swindle, ¿Te encuentras bien?

No.

Desapareció sin dejar rastro

mientras salvaba huérfanos en la guerra,

estar con vosotros hace que lo eche aún más de menos.

Deberías venir a casa con nosotros.

Mi familia podría ayudarte a encontrar a Hardtop.

¿En serio?

En serio.

Cuantos más seamos, mucho mejor.

No puedes haber hecho todo esto hoy.

Ponme una estrella por recoger los huevos.

¿Qué? ¿De dónde los has sacado?

Sabes que no tenemos gallinas, ¿verdad?

Estrella, Robby.

Para que lo sepas, los premios no son gran cosa.

La última vez fue solo jamón.

Mamá dijo que el ganador elige

lo que papá cocinará toda la semana.

Imagínate, siete días comiendo bebincas de papá.

Espera, pero si tú ni siquiera comes.

Me alimento de la emoción de la victoria.

Pues, prepárate para pasar hambre porque Robby vuelve al juego.

Te va a encantar nuestra familia.

¡Para, Bee! ¡Es amigo nuestro!

No lo es, es un Decepticon.

-¡Moveos!

(Música)

-¿Te acuerdas de mí, Bumblebee? Luchamos en la batalla de la bahía.

Cómo voy a disfrutar con esto.

(Música)

-¡Mi preciosa cocina!

-Ay, ay, Bumblebee, para ya, he dicho que me rindo.

Tienes una bonita familia, me los voy a llevar.

(Música)

Bumblebee, por favor, Swindle no pretende hacernos daño.

Sí, has salido como un toro y no sabes nada de él.

Típico de los Autobots, yo solo buscaba algo de ayuda.

-Irse a escondidas es una cosa

pero ¿traer a un Decepticon a nuestra casa?

Fue muy amable con nosotros y no intentó controlarnos

con un montón de normas.

¿Normas como ocultar tu identidad ante el enemigo?

Evidentemente, yo también me estoy ocultando, ¿te acuerdas?

Nunca le dais una oportunidad a un bot, ni a Swindle,

ni a Twitch, ni a mí.

En realidad, yo no tengo queja.

Eres distinto de Swindle.

Los cons no nacieron para esa vida, la eligieron,

y cualquiera que lleve esa placa no es de fiar.

No todos son malos, ¿verdad, mamá?

Eres amiga de Megatron.

Eso es distinto.

Megatron ha cambiado de verdad.

Algo que descubriste cuando le diste una oportunidad.

Pues, yo también merezco una oportunidad,

una sin un montón de normas que no me dejan ser yo.

(Música)

¡Seguís castigados pero os queremos!

¿Te sientes enfadado, triste y dolido?

Ya sé que rompimos las normas de la casa pero ¿y si se equivocan?

Papá y mamá solo quieren que estemos a salvo.

Ellos también rompen las normas.

Tu familia nos esconde de Fantasma,

Optimus mantiene a Bumblebee en secreto.

Swindle nos necesita para encontrar a su hermano

y es lo que deberíamos hacer.

Thrash, si lo hacemos nos castigarían de por vida.

Si desaparecieras,

rompería cualquier norma con tal de traerte de vuelta.

Pero Swindle es un Decepticon.

No puedo estar con una familia que no ayuda a alguien

solo porque no le gusta cómo es.

Entonces, tu familia contigo.

Sigo pensando que es una mala idea

pero alguien tiene que proteger a mi hermanito.

(RÍEN)

Vale, me estoy mareando.

Tengo a esos idiotas donde los quería.

Justo a tiempo. (LLORA)

Siento lo que ha pasado antes.

¿Thrash, Mo? (LLORA)

Si no estás enfadado con nosotros,

queremos ayudarte a buscar a tu hermano.

Eso me parece fantástico.

Vamos, deprisa.

Hardtop está allí, en ese camión.

Eres una genia, hermana.

Toma, la cizalla es para la verja, o los guardas.

Tú decides.

No haremos daño a nadie, Swindle.

Te ayudaremos encontrar a tu hermano y se acabó.

(GRUÑE)

¿Esto te supone un problema?

No, porque la pondrás en su sitio cuando acabemos.

No tengo por qué escuchar a esta mocosa diminuta.

(Música)

¿Dónde está Hardtop?

Eso no importa.

Tú, la de carne, entra y abre esa cerradura.

No pienso hacer eso.

¿Swindle?

Haz lo que te digo o ya verás.

(Música)

¿A qué esperas?

Mete la manita ahí dentro.

Date prisa, canija.

(Música)

Por fin.

Oye, tú, Autobot, ayúdame.

¡Nadie amenaza a mi hermana!

(Música)

¡Thrash!

Soy un gran admirador, Thrash.

Tamaño, velocidad, el lote completo de un bot.

Qué pena que estés con los autobozos,

pero no es muy tarde.

Aún estás a tiempo de unirte a los buenos o ya verás.

Gracias, hermanita.

Venga, ¿no captas la indirecta?

Ahora, la pequeñaja.

(Música)

Sal, sal, ratoncito, donde quiera que estés.

(Música)

(GRITA)

No eres tan dura sin tu pequeña familia.

(GRITA)

(RÍE) Cómo voy a disfrutar con esto.

-Norma número uno de mamá,

ni se te ocurra meterte con mis hijos.

-¡Más vale que huyas, cobarde!

-Has hecho bien al pedir refuerzos, Mosie.

(GRUÑE)

¡Thrash!

He noqueado a Swindle por ti, no hay de qué.

¿Estás bien, peque?

Sí, gracias por salvarme y por estar siempre ahí,

incluso cuando me vuelvo un poquito insoportable.

Eso es lo que hace la familia.

Ahora cobran sentido las normas.

Siento mucho haberme unido a los Decepticons, mamá.

Los Decepticons solo son malos eligen serlo.

No mola que te digan qué hacer, lo sé,

pero nuestras normas nos mantienen a todos a salvo y juntos.

Bueno, ¿qué me decís? ¿Las aceptáis?

(A LA VEZ) ¡Aceptamos!

¿Seguimos castigados?

Seguís castigados.

La última tarea que queda,

el que corte antes la mitad del césped

conseguirá la estrella final y la dulce victoria.

¿Vamos a hablar o a cortar el césped?

Estoy listo.

Tres, dos, uno, ¡ya!

(Música)

¡Un empate!

¡Eso es peor que perder!

(GRITA)

Las últimas estrellas.

Si no te gustan las bebincas... ¡Porque nunca las he probado!

Hemos cortado el césped para siempre,

¿cuántas estrellas vale eso?

Ninguna, pero como parte de su castigo de 80 años,

Mo y Thrash lo replantarán mañana.

-Muy bien, ahora viene la parte de la sorpresa.

(A LA VEZ) ¡Hala!

Así Thrash, Twitch y Bee pueden acompañarnos

cuando estemos dentro.

-(RÍE)

-Y Bee ha prometido cocinar tortillas con su aguijón esta noche.

-¡No he dicho eso!

-Había que intentarlo.