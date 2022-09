Todos los juguetes son míos

# ¿Quién dice cuál es # la forma de las cosas?

# ¿Quién dice que el mundo # es solo celeste o rosa?

# Hay que ser Petit para mirar.

# Cuando conozcas a Petit, # vas a volver a preguntar

# por qué las cosas son así # y algunas veces son "asá". #

Mi juguete es único porque es el mío.

(NIÑOS) ¿Cómo se te ocurre, Petit?

¡Oh! Dicen que va a nevar. ¡Qué ilusión! ¿Verdad, Petit?

Bah... Ay, Petit, anímate, venga.

Ahora iremos a la tienda a comprar otro cubo.

No quiero otro cubo, quiero a mi Christopher.

(EXCLAMA) ¿Y si Tadeo se lo ha comido?

(RÍE) Los perros no comen almohadones.

Christopher no es un almohadón.

Encontraremos uno igual y seguro que no notarás la diferencia.

Ya lo verás.

¿Lo ves? Igualito.

No, eso no es Christopher.

Son todos idénticos, son el mismo, Petit.

Todos son Christopher.

Todos son Christopher.

(EXCLAMA)

¡Christopher!

Está agotado.

¿Qué? No quedan más, ni uno.

Es increíble, todos quieren su cubo.

En la fábrica dicen que pasarán meses

hasta que vuelvan a entregar. ¡¿Qué?!

Bueno, habrá que esperar, Petit.

¿Qué te parece si mientras tanto invitamos a tus amigos a casa

para jugar con sus cubos?

(CON DESILUSIÓN) Bueno, mami.

¡Hola! ¡Vamos a darle la bienvenida al nuevo Christopher!

Está agotado, papi.

¿Agotado?

No quedan más, ni uno. En la fábrica dicen

que pasarán meses hasta que vuelvan a entregar.

(Ladrido)

Gracias, Tadeo, pero él no es Christopher.

(Se abre una puerta)

Hola, Petit. -Venimos a jugar contigo

con nuestros cubos. ¡Ja!

Hola. ¿Y tu cubo?

No sé... ¿No sabes dónde está Christopher?

¡Christopher!

¡Ah! Debe estar para lavar.

¡Petit, los cubos no se lavan! ¡Christopher!

(RECUERDA A SU MAMÁ) "Son todos idénticos,

son el mismo, Petit. Todos son Christopher".

El mío parece nuevo, ¿verdad, Petit?

No está en la lavado... (EXCLAMA)

¡Oh, aquí estás Christopher! Pensé que mamá te había lavado.

Ay, qué suerte que estés bien. ¿Dónde está mi cubo?

¿Qué cubo?

Lo dejé aquí. -Este es el mío.

Este es el mío.

El mío tenía una manchita de mayonesa muy, muy, muy pequeña

en un costado.

(EXCLAMA) ¡Oh!

Ojalá este fuese el mío, está como nuevo.

Este es Christopher, Román.

Déjame verlo, Petit. ¡Ana!

Christopher también tiene una mancha de mayonesa.

Román, son todos idénticos, son el mismo.

Son todos iguales, Román, no hay diferencia. Son el mismo.

Cualquiera podría ser el tuyo. (RÍE)

(EXCLAMA) ¡Oh! ¿Dónde está mi cubo?

¿Qué cubo? ¿Qué cubo?

El mío estaba aquí. ¿Dónde está?

Eh... Christopher siempre hace lo mismo.

¿A que sí, Christopher? Sí, el mío desaparece

y siempre aparece debajo de la cama.

¡"Mesicapó"! (RÍEN)

(ANA) ¡Aquí está!

Creí que te había perdido.

Christopher.

Ana, ¿qué te parece

si intercambiamos cubos un rato para jugar?

Mejor no. Quiero disfrutar de mi cubo

porque ya no tiene olor a caca.

¿Eh? -Umi ayer lo usó de pañal,

pero... ¡magia! El olor se ha ido.

Sí, mejor jugamos a intercambiarlos, Petit.

¡Préstame a Christopher! Este no es Christopher.

¡Ana, devuélveme a mi Christopher! Este es mi cubo.

Este es tu cubo, Ana.

¡Uh! -No, este es mi cubo.

¡Ese es mi cubo! ¡Y ese es mi cubo!

Prefiero la mayonesa a la caca.

Christopher tenía un mordisco de Tadeo.

Pues yo prefiero un mordisco de Tadeo

a la mayonesa y a la cama de Umi. ¡"Mesicapó"!

(RÍE) ¡Noooo!

¡Devuélveme a Christopher! ¡No!

¡Ana!

(ANA) ¡Aquí!

¡Devuélvemelo! (NIEGA) Ah, ah.

¡Ana! ¡Ana!

¿Ana?

¡Ajá!

(GRITAN) ¡Ah!

Oh, oh... Ahora no sabremos cuál es Christopher.

(LADRA) ¡Guau! -¡"Mesicapó"!

¡No! ¡Tadeo!

¡Nooo! ¡Tadeo!

¡Mirad, fuera está nevando!

Y ahora veo que dentro también.

(SUSPIRAN)

(UMI BALBUCEA)

Veo que habéis estado ocupados. Pues sí.

¡Mami! Mira, hemos encontrado a Christopher.

Sí, ahora todos son un poco Christopher.

Y todos son un poco caca. (RÍE)

(Pedo)