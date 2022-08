Amiga salva vidas

# ¿Quién dice cuál es # la forma de las cosas?

# ¿Quién dice que el mundo # es solo celeste o rosa?

# Hay que ser Petit para mirar.

# Cuando conozcas a Petit, # vas a volver a preguntar

# por qué las cosas son así # y algunas veces son "asá". #

Nada sale mal si Ana está cerca.

(NIÑOS) ¿Cómo se te ocurre, Petit?

¿Preparados para la carrera mortífera?

(AMBOS) ¡Sí!

¿Mortífera? ¿Y no sería mejor jugar con mi pelota nueva?

No, Román. ¡Carrera mortífera! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!

(RÍE) ¡Escalera mortífera!

Cocodrilos al fondo del precipicio.

¡Cocodrilos! ¡"Mesicapó"!

¿Cocodrilos?

¡Puente mortífero sobre cactus envenenadísimos!

¡Cactus envenenadísimos! ¡"Mesicapó"!

Y la liana mortífera sobre... ¡Un río de lava hirviendo!

(RÍE)

¡"Mesicapó"!

(RÍE) ¡Yujuuu!

Oh, oh... ¡Ah!

¡Ana, me has rescatado de un peligro mortal!

"Mesicapó", Petit. Fue muy fácil. ¿Has visto, Román?

Sí. -Venga, Petit, vamos.

¡Tobogán mortífero! ¡Sí! ¡Tobogán mortífero!

¡Esperad!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¡Río de lava hirviendo! (GRITA)

(RÍE NERVIOSO)

(GRITA) ¡Ah!

¡Me caigo! ¡Ah!

¡Ana, también le has salvado la vida a Román!

Tienes el poder de salvar.

Desde ahora serás la Capitana Rescate.

¡"Mesicapó"!

Román, ¿estás listo para lanzarte por el precipicio?

¿Por qué todo tiene que ser tan peligroso?

¡Precipicio! ¡Yuju!

No, Román, no es nada peligroso porque tenemos

a Ana "la Capitana Rescate". Mira.

¿Lo ves? ¡Precipicio! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!

(RÍE) ¡Uy!

(GRITA) ¡Ah!

(GRITA) ¡Ah!

(AMBOS) Gracias, Capitana Rescate. -"Mesicapó".

Nueve... ¡diez!

(ESTORNUDA)

¡"Mesicapó"! -¡Ana, te he pillado! ¡He ganado!

Gracias, Capitana Rescate.

"Mesicapó".

"Mesicapó". (AMBOS) ¡Gracias, Capitana Rescate!

Gracias, Capitana Rescate.

"Mesicapó".

Si Laura mete el gol, gana.

Ahora verás, Román.

La Capitana Rescate no te salvará de esta.

¡Ay! -¡Sí! ¡Gracias, Capitana Rescate!

¡Oh!

Ay, vaya, por vuestra culpa he perdido mi pelota.

¿Por mi culpa?

No la hemos perdido, está en el almacén.

El almacén misterioso.

¡Yo no voy! (AMBOS) ¡Yo tampoco!

"Mesicapó".

¡Ay! Calmaos.

Con la Capitana Rescate no nos puede pasar nada malo.

¡Ay! No veo nada. ¿Dónde está la luz?

Me da miedo la oscuridad.

Román, con los ojos tapados ves más oscuro.

Es verdad, da más miedo, pero no quiero mirar.

¡Ay! Pero está muy oscuro, pero no quiero ver.

¡Pero está más oscuro! -Con los ojos cerrados

nunca la vamos a encontrar.

Capitana Rescate, ¿dónde está la pelota?

¡Capitana Rescate! (CON ECO) ¡Rescate, rescate!

Creo que la hemos perdido. Oh, oh, no quiero ver.

¡Ay, pero está más oscuro! Debe estar por aquí.

Volvamos, Petit, le pediré a mi madre

que me compre otra. ¿Otra Capitana Rescate?

¡No! Otra pelota. Ah.

¡Aquí está! (GRITAN) ¡Ah!

¡Ay!

(ESTORNUDA)

(Timbre)

(RÍE NERVIOSO)

(CARRASPEA) Tenemos Educación Física.

Oh, oh... Creo que se ha enfadado.

Arriba, abajo.

Arriba, abajo.

Arriba... (SE SUENA LA NARIZ)

¡Ana! Llegas tarde. -Pero...

Es que Ana estaba... Ah, ah, ah. Arriba, abajo.

Arriba, abajo. Arriba, abajo.

Y ahora... la prueba del equilibrio.

(NIÑOS) ¡La prueba del equilibrio no!

Del equilibrio sí.

Vamos, ayudaos entre vosotros, no es tan difícil.

Eso del equilibrio es imposible.

A mí no me sale. -A mí tampoco.

A mí menos. ¡Ay, me da miedo!

(RÍE) ¡Capitana Rescate!

(TODOS) ¡Capitana Rescate!

Capitana Rescate, te necesitamos.

Sálvanos de hacer la prueba del equilibrio.

No me quiero caer.

¡"Mesicapó"! Tengo que hacer mi prueba de equilibrio.

(TODOS) ¡Sí, por favor, por favor, por favor!

¡No! Ya no quiero ser la Capitana Rescate.

¡No!

(GRITA) ¡Ah!

Petit, me has salvado.

Eh... no... ¡Sí, la has salvado!

¡La has salvado muy salvada!

¡No, no! ¡Sí, sí!

¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí!

Ahora el Capitán Rescate serás tú.

Equilibrio, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya!

Oh, oh...

¡Gracias, Capitán Rescate!

"Mesicapó".

Oh, oh...

¡Gracias, Capitán Rescate! "Mesicapó".

¡Gracias, Capitán Rescate! "Mesicapó".