# ¿Quién dice cuál es # la forma de las cosas?

# ¿Quién dice que el mundo # es solo celeste o rosa?

# Hay que ser Petit para mirar.

# Cuando conozcas a Petit, # vas a volver a preguntar

# por qué las cosas son así # y algunas veces son "asá". #

Nunca nada puede salir mal.

(NIÑOS) ¿Cómo se te ocurre, Petit?

Otro palito. Otro palito. ¿Es una torre?

¿Un edificio? No.

¡Oh, me rindo! No lo adivino. ¿De qué son esos deberes?

No son deberes, papi.

Es mi obra de arte para la muestra de fin de año.

¡Oh, claro! Perdóname, Petit. ¿Es una escultura?

Ya lo descubrirás. Hay que tener mucho cuidado.

Primero se tiene que secar.

En el arte hay que hacer las cosas bien, papi.

(RÍE)

(RONCA)

¡Papi, ya está! ¡Ay!

Oh, es... es... ¡Es increíble, Petit!

¿Qué has hecho para que te saliera tan bien?

Para que las cosas salgan bien, solo hay que hacerlas bien.

Bueno, Petit, creo que es hora de ir a dormir.

(RÍE)

¿Viene alguien? No, Petit.

¿Y ahora? No, Petit.

¿Y ahora? Petit, llegaremos tarde

a la Semana de los Artistas.

Mami, para que las cosas salgan bien, hay que hacerlas bien.

¿Y ahora viene algo? Petit...

(RÍE) ¡Hola, Petit!

¡Cuidado, Gregorio! ¿Tu obra de arte se rompe?

La mía es irrompible porque la he hecho muy bien.

Yo también la he hecho muy bien, pero es muy delicada y se rompe.

¿Puedo verla? No.

Por favor. ¡No!

Petit...

¡Ay!

Esto es arte. Esto es arte.

Esto es arte...

Y esto es arte.

Pero ese no se entiende, profesor.

Eh... Bueno, puede ser que no lo entiendas, Román,

pero es arte.

Y ese está mal hecho. (RÍE)

Es arte, Petit, no está ni bien ni mal.

¿Ah, no? No, no. En el arte hay que ser

expresivo, creativo, e incluso puedes pensar al revés.

Bien, veamos vuestras obras de arte.

Yo dibujé un gato, pero se le ha caído agua encima

y parece un león.

Yo quería hacer un robot con estos tubos,

pero me salió esto.

Yo he hecho un collage.

¡Ay! "Mesicapó".

Y yo hecho una máscara irrompible, pero se ha roto.

(RÍE)

Y yo he hecho una...

¡Oh, se ha caído!

Si lo he hecho todo bien, ¿por qué me ha salido mal?

Bueno, a veces las cosas no nos salen como esperábamos.

La muestra es mañana, aún tenéis tiempo de terminar

vuestras obras de arte. ¡Un artista nunca se rinde!

Hay que hacerlo... bien

para que salga...

¡Oh, mal!

Si lo hago todo bien, ¿por qué me sale mal?

¡Un momento! Si hago las cosas bien y me salen mal, entonces...

¡Ajá! ¡Lo tengo!

He estado analizando el problema de nuestras obras de arte.

Nos dijeron que hiciéramos las cosas bien.

¿Y cómo nos han salido? (AMBOS) ¡Mal!

Entonces, he tenido una idea.

¡No hagamos nada! -¡Sí!

(RÍEN) ¡No! Hay que pensar al revés.

Si hacemos las cosas bien y nos salen mal;

entonces, hagamos las cosas mal para que nos salgan...

¡Peor! Laura, no. Bien.

¡Qué buena idea!

Hagamos las cosas mal... (AMBOS) ¡Para que nos salgan bien!

(RÍE)

(LAURA RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

¡Ajá! ¡Listo!

¡Vamos, mami! No quiero llegar tarde a la clase de arte.

Pero, Petit... ¿No deberías tener más cuidado con tu obra de arte?

No, mami, hay que hacer las cosas mal para que salgan bien.

¿Qué? ¿Pero qué dices, Petit?

(RÍE)

(Timbre)

¿Estáis listos? (NIÑOS) ¡Sí, lo estamos, profesor!

(RÍE NERVIOSO)

"Mesicapó".

(RÍEN)

¿Le gusta mi trabajo, profesor? ¿Es arte?

¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gusta lo que habéis hecho?

No. Es que si hacemos las cosas bien,

nos salen mal.

Y si hacemos las cosas mal, también nos salen mal.

Sí, estamos muy enfadados. -¡Mucho!

¡Eso es perfecto!

Podemos expresar ese enfado y hacer una verdadera obra de arte.

¿Qué tenéis ganas de hacer?

¿Gruñir? (GRUÑE)

¡Sí! (GRUÑE)

(GRUÑEN)

¡Quietos! ¡Ya lo tengo!

Profesor, necesitamos un poco más de tiempo.

Tomaos todo el tiempo que necesitéis.

(RÍEN)

(Risas y gruñidos)

(RONCA)

¡Profesor de Plástica!

Bien, justo a tiempo. (RÍE)

Me encanta que vayamos a ver esta obra de arte.

Ahora sí... ¡Bienvenidos a la muestra de fin de año!

Esto es arte.

Bueno... no está mal, ¿no?

¿Esto es lo que han aprendido este curso?

Hemos aprendido que si hacemos las cosas bien,

igual pueden salir mal.

Y que hacemos las cosas mal, casi seguro que salen mal.

Y que si no las hacemos, no salen. -Sí.

Y siempre que salen mal, nos enfadamos mucho.

(GRUÑEN)

Y si estamos enfadados y nos ponemos a crear,

de pronto el enfado se transforma en otra cosa

y sale...

¿Un monstruo? ¡No! ¡Arte!