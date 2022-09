# ¿Quién dice cuál es # la forma de las cosas?

# ¿Quién dice que el mundo # es solo celeste o rosa?

# Hay que ser Petit para mirar.

# Cuando conozcas a Petit, # vas a volver a preguntar

# por qué las cosas son así # y algunas veces son "asá". #

Quiero ser un "sabelonada".

(NIÑOS) ¿Cómo se te ocurre, Petit?

Uno, dos, tres.

Arriba el pie derecho y luego cambiamos con el izquierdo.

¡Petit, el derecho! ¿El derecho?

Uno, cambiamos. Dos, cambiamos. Tres, talones arriba.

¡Y ahora, primera!

¿Primera? ¡Va!

Atentos al coxis... ¿Qué?

Y "plié" y estiro.

¡Y tercera! ¿Tercera?

(Música)

Ay... ¡Bravo, Petit!

Has aprendido mucho en tu primera clase.

Ay... (RÍE)

¿Cómo te ha ido, Petit? Mal, mami.

¿Mal? ¿Por qué? Porque yo quería divertirme

y lo único que han hecho

ha sido enseñarme cosas todo el tiempo.

¿Pero no querías aprender a bailar? Quería "bailar",

pero todo el rato me están enseñando cosas

como en la escuela y es aburrido.

Ay, ¿pero qué dices, Petit?

Ya no quiero aprender nada más.

¿Te enseño a hacer el nudo? (GRUÑE)

A ver... ¿cuántos caramelos hay en este círculo?

(NIÑOS) ¡Cuatro!

Eh, Petit, tienes los cordones desatados.

Sí, ya lo sé, pero no quiero aprender a atármelos.

No quiero aprender nada más.

¿No aprender nada más?

¡Qué buena idea!

¿Y cuántos hay ahora? (NIÑOS) ¡Dos!

Petit, ¿cuántos hay ahora?

Eh... ¿Dónde?

(Timbre)

Tienes razón, Petit, todo el rato nos están enseñando cosas.

Quieren que seamos sabelotodos.

¡Seamos "sabelonadas"! (RÍE)

Yo hoy tengo piano, mañana judo,

los viernes inglés y el sábado natación.

No, no puedo. Román, no hace falta aprender

todo eso. Ya sabemos todo lo que necesitamos.

¡Seamos "sabelonadas"!

(AMBOS) ¡Seamos "sabelonadas"! (RÍE)

¡Tiempo!

A ver si vuestras figuras se parecen a las de la pizarra.

Laura, ¿cuál de todas has elegido?

Ninguna. He hecho un arbolito de Navidad.

¿Qué es eso, Gregorio? -Es un "cuadrángulo" redondo.

Era.

¿Y eso, Petit? Es una pila de bloques de madera,

señorita maestra, no tiene nombre. (RÍE)

(SUSPIRA) ¡Oh! (RÍEN)

(Música)

Petit, ¿todavía llevas los cordones desatados?

Sí, mami.

(LEE) En el día de hoy,

Petit se ha negado a participar en clase.

Es que quieren enseñarme todo el rato.

Pero, Petit, ¿para qué crees que vas a la escuela?

A ver a mis amigos, amigas, a correr a la hora del patio,

a cantar, a jugar con los bloques...

Petit, a la escuela vas a aprender.

Es que yo no quiero aprender, papi.

Pero tu madre y yo somos mayores y seguimos aprendiendo.

Míranos, es divertido.

No vais a convencerme. Yo ya sé todo lo que necesito.

¡Cuidado con esos cordones, puedes caerte!

(Golpe)

¿Estás bien? ¡Sí!

(RÍE)

Bien, Tadeo, ahora a jugar

sin aprender nada. (LADRA) ¡Guau!

Un libro.

No, enseña cosas de animales.

Aquí te enseñan a hacer un robot.

(PIANO) Esta nota es mi. ¡Notas musicales...!

¡Todo nos enseña algo!

Colores... figuras geométricas...

Letras...

Números... países...

Planetas...

(OSO) "Hello". Inglés.

(OSO) "Ni hao". Chino mandarín.

(OSO) "Mesicapó". Idioma de Ana.

(OSO) Zdravstvuyte. Ruso.

Sí... ¡todo nos enseña algo!

Tadeo, solo hay un lugar donde no hay nada que aprender

y solo hay cosas para jugar y divertirse.

(RÍE) ¡Papi, quiero ir a la plaza!

(RÍEN)

¡Hola! Hola, Petit.

Llevas los cordones desatados.

Sí, los tiene así porque quiere ser un "sabelonada".

¿Quieres jugar a un juego que me he inventado?

Es muy extremadamente divertido.

Cogemos la pelota, nos la pasamos y cada uno tiene que...

No me enseñéis. Esto no es enseñar, Petit, es jugar.

¡Pues venga, vamos a jugar! Como quieras.

¡Va! (RÍEN)

¡Petit! -¡Laura!

¿Gregorio? (AMBOS) ¡No, Petit!

No es así. Mira, primero... (GRUÑE)

Tienes que tocar ¡No, no quiero que me enseñéis!

¡Otra vez! Ay, ay, ay, ay, ay...

¡Gregorio!

(RÍEN) -No, Petit.

¿Te lo explicamos? Ay, no os preocupéis.

Ya no quiero jugar. Me voy al arenero.

¡Oh, oh!

Eh... Petit, ¿por qué no le enseñas a hacer castillos de arena?

¡Enseñar...!

¡Ajá! Presta mucha atención.

Voy a enseñarte a hacer los mejores castillos de arena.

Primero llenas el cubo de arena. Después, un movimiento muy rápido,

con mucho cuidado... ¡Y ya está!

(GRITA) ¡Aaaah!

¡No, espera!

(RÍE)

(BALBUCE)

Eh... ¿qué hacéis?

Tina me está enseñando a destruir castillos.

¿Y qué ha pasado con lo de "no aprender nada más", Petit?

¡Ah...! (RÍE NERVIOSO)

Es que aprender de los más pequeños no cuenta.

¡Ay!

Si quieres que te enseñe a hacer un nudo, me avisas.