"Vuelve a la mochila. Segunda parte."

Esto es solo el principio.

debido a que dejaste que la mochila entrara

en el Mounstriverso, toda la lógica, la razón y la física

se desmoronarán hasta que no quede nada.

(GRITAN)

¿El elegido? Sí, ya.

Voy a optar por ignorar tus puyas sarcásticas por el hecho

de que el mundo se está acabando y me siento un poco responsable.

A ver, ¿qué hago para arreglar esto?

Obviamente tienes que sacar la mochila de aquí.

¿Y cómo vamos a hacer eso?

Volviendo a entrar en la mochila, claro.

¿Qué? ¿Volver a través de la mochila desde el interior

del Mounstriverso? ¿Eso no es como ir al revés?

Sí. ¿Y qué pasa con el roto?

Hay que coserlo.

¿Y el sastre estelar del que hablaste antes?

¿Dónde está? ¿Cómo conoces su existencia?

(CARRASPEA) O sea, nunca la encontraréis.

No puedes encontrar nada en una paradoja imposible

a menos que no lo busques y aun así te debe encontrar a ti.

Cosa que no puede ser porque...

(GRITAN)

Debéis iros. ¡Ya!

¿Y dejar la mochila atrás?

Después de saltar,

la plegaré sobre sí misma para que vaya contigo.

(GRITAN)

-¡Marchaos ya!

(GRITAN)

(GRITAN)

Ha funcionado.

Hemos vuelto a Portshill.

Ahora a esperar por la mochila.

Vale...

(RÍE)

Dhalia, ¿qué haces?

¡Envía la mochila de vuelta!

(RÍE)

¡Ay!

Silencio, gatito. Cambio de planes.

(SILBA)

¿Ashlor?

¿Sastre estelar?

Me alegro de verte, CW.

Pena que no sea en circunstancias más glamurosas.

-Tú cállate y ponte a coser.

Ollie, el portal se está cerrando.

No, no, no. Es el único camino

hasta el Mounstriverso y mi mochila.

Chicos, si no hallamos el modo de abrirlo,

será el fin.

Quizá no.

Quizá haya más conexiones de las que pensamos.

Mira este cuadro de tu tataratataratatarabuelo.

Mira ese símbolo.

Pero ¿dónde es eso?

¿Libros? ¿En estantes?

Vale, los dos sabemos que es la biblioteca.

Venga, vamos.

Eh...

Creo que ya no estamos en Portshill, chicos.

(Campana)

(GRITA)

(GRITA)

Creo que es un Portshill de monstruos.

Y yo sin la mochila de monstruos.

Podrías usar mi mochila.

No es mágica pero tiene deberes atrasados

y manzanas podridas, así que...

(RUGEN)

Eh... ¿Es seguro estar aquí?

(RUGEN)

(GRITAN)

Procuremos no llamar la atención.

Conozco otro camino a la biblioteca.

¡Mirad! Es el símbolo de la mochila.

¿Por qué está aquí?

Un momento...

Es un libro...

¡de mi padre!

Uh... Ábrelo.

Una cinta de "casette".

Apuesto a que es para ti, Ollie.

Y sé dónde están los reproductores de "casettes".

"Ollie, sé que tienes preguntas."

¿Cómo sabía que encontrarías la cinta?

"¿Cómo sabía que la encontrarías?" ¡Doble bingo!

(CHISTAN) "En primer lugar,

la bibliotecaria monstruosa ve no habéis reservado

el reproductor. Va a por vosotros,

así que daos prisa."

(TODOS) ¡Oh!

(GRITA)

"Hijo, lo más importante que debes saber

es que lo que te convierte en elegido eres tú, no la mochila.

Confía en ti. La mochila es solo un objeto."

Un objeto muy poderoso.

"Tienes razón, Cleo". Vale, eso es muy raro.

"Cleo, Bernie, él os necesita

y esto aún no ha terminado.

Si estás escuchando esto es evidente que estás en apuros.

Te dejado una ayuda. Un parche de monstruos de emergencia

que está en..." (GRITA)

(GRITAN)

¡No! Se ha roto.

(GRITA)

(GRITAN)

Mi padre dijo parche.

El símbolo del desván debe ser un parche.

¡Mirad! Un mapa antiguo de Portshill.

La forma de las líneas divisorias originales.

¡El símbolo! El centro del ojo del monstruo

está justo encima de la cloaca donde se abrió el portal.

Debemos volver allí. No podemos.

El parche no está.

¿Ollie?

¿Eres tú?

¿Mamá?

¿Buscas esto?

(RÍE)

Sabía que vendrías a por esto algún día.

Hay cosas que no vale la pena buscar, Ollie.

Lo sé, lo siento, mamá. Olvídalo.

No es realmente tu madre, amigo. Vamos.

¿A qué vienen tantas preguntas sobre tu padre, Ollie?

¿Es que ya no te importa tu dulce mamá?

Claro que sí, por eso nos cuesta tanto hablar sobre papá.

Pero ahora debo hacerlo.

Si tú sabías que yo vendría a por eso

y yo sabía que vendría a por eso,

¿entonces es eso realmente lo que querrías para mí?

Oh, Ollie.

Lo es.

Ten.

Gracias, mamá.

Vaya, ha funcionado. Venga, vámonos.

Oh, no.

(RUGEN)

-Ha llamado la bibliotecaria.

Quiere recuperar el reproductor de "casettes".

(TODOS) Eh...

¡Ardilla! (MONSTRUOS) ¿Eh?

Oh...

(GRUÑE) Lo sabía.

Nunca te metas con una bibliotecaria.

Oh, no. ¡Suéltame!

(GRITA)

-(GRUÑE) -(RÍE)

Bev y André.

¿Ahora nos ayudáis?

Por cierto, tenéis dos cabezas.

No sé de quiénes hablas.

Somos Aev y Bandré.

-Y ahora, corred antes de que os licuemos los órganos.

Eso es.

Más rápido, no paréis. Corred, corred. ¡Corred más!

(RÍE)

(GRUÑE)

Muy bien, mis pastelitos.

Ahora que tengo la mochila toda para mí,

muy buen arreglo, por cierto,

os lanzaré al agujero negro.

-Dhalia, ¿es realmente necesario?

-¡Calla! O irás con ellos.

-Oh...

(GRITAN)

(GRITA)

Ollie, haz algo.

Pero ¿qué hago?

¿Cómo funciona esto?

Ollie, necesitabas oírlo de tu padre y lo hiciste.

Confía. Estás listo.

(RUGEN)

Muy bien. Vamos allá.

¡El portal! ¡Ha vuelto! Vamos.

Adiós, "pringaos".

¡Oh!

-Ollie.

Huy.

Ay, menos mal. Los agujeros negros me dan una migraña terrible.

Dhalia, ¿nos has traicionado?

No lo entiendo. Cerré el portal,

tendrías que estar atrapado para siempre.

Pero ¿por qué haces esto?

Todo se está desmoronando. ¡Silencio!

Las cosas se acabarán arreglando y cuando lo hagan,

yo tendré la mochila. Imagina el poder que tendré.

Pero creímos que habías cambiado.

¿No éramos amigos?

Lo siento, niña.

Intenté ser amable pero era aburrido.

Necesito ser alguien.

¡Alguien con una mochila!

No puedes usar la mochila para tus intereses egoístas.

(CLEO Y BERNIE) ¿Cómo dices? ¿Me tomas el pelo?

Vale, aprendí la lección.

Puede que yo lo haya hecho un par de veces.

¡Oh!

¡Te quiero!

¡Vuelve!

Espera, Ollie.

Conozco a tu padre.

(TODOS) ¡Oh!

¿Qué? Quédate.

Prepararé té.

No puedo, lo siento.

Ojalá volvamos a vernos.

Vamos, chicos. Tenemos que salvar los universos.

(GRITA)

(GRUÑE)

(GRITA)

Se está desintegrando todo.

(JADEA)

Dame mi mochila.

(AMBOS) ¡No!

Va a caer en el agujero negro.

Oh, sí. Ya me duele la cabeza.

¡Ha desaparecido!

(GRITAN)

No lo entiendo.

La mochila no está. Se acabó.

Ollie, el parche sigue brillando.

Recuerda lo que dijo tu padre, Ollie.

Sí.

Puede que la mochila sea lo de menos.

Puede que no necesite la mochila para ser el elegido

porque yo soy el elegido.

Bonitas palabras pero eso no cambia el hecho

de que no hay mochila.

No, no lo entiendes.

No necesitaba esa mochila para ser el elegido.

Cleo, ¿me dejas tu mochila? Pensé que nunca me lo pedirías.

(GRITAN)

¿Veis? Cualquier mochila sirve.

-¿Qué? -¡Oh!

¡Sí! Es increíble.

Así se hace, Ollie.

Ahora discúlpame, Dhalia,

pero la mochila nos aguarda.

Así es. La mochila os aguarda.

¿Cómo que nos aguarda?

Eh, Ollie, ¿qué estás haciendo?

(GRITAN)

¿Eh? ¿Qué?

¡Lo has logrado!

Sabía que podrías.

Gracias, Cleo. Me diste la confianza que necesitaba.

Oh... Vale.

Se acabaron los abrazos. Apártate. No tan rápido.

Necesito uno de esos. Abrazos en tierra firme

sin universos que colapsen son los mejores.

Es lo que siempre digo.

¡Mamá! ¿Eh?

Tengo que contarte algo.